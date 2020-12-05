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Çeşme'deki sakız ağaçları koruma altında

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ilıca Mahallesinde bulunan Meteoroloji İstasyonu bahçesindeki sakız ağaçlarını, gen kaynağı olarak kullanmak üzere koruma altına aldı.


Çeşme'de sakız ağacı sayısının artırılması için çalışmalar yoğunlaşarak sürerken, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sakız fidanı yetiştirmek üzere gen kaynağı olarak kullanmak amacıyla Meteoroloji İstasyonu'nun bahçesindeki sakız ağaçlarını koruma altına aldı. Çeşme İlçe Tarım Müdürlüğü, sakız ağaçlarının gen kaynağı olarak kullanılmak üzere, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazısıyla koruma ve kontrol altına alındığına ilişkin bir tabelayı Meteoroloji İstasyonu bahçesine astı.

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