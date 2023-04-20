Çeşme'deki satranç şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu

Çeşme'de 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ve heyecan dolu karşılamamalara sahne olan 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında 43 kulüp, 85 takım ve 400 sporcu yarıştı. Şampiyonada dereceye girenlere madalya ve kupalarının yanı sıra çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Şampiyonanın kapanış töreninde konuşan TSF Başkanvekili Aşkın Keleş, "Bu şampiyona da tarihi Aya Haramlambos Kültür Merkezi gibi müthiş bir atmosferde yapıldı. Dört kategoride yedi tur boyunca centilmence mücadele eden, çok iyi maçlar çıkararak şampiyon olan, ödül olan tüm sporcularımızı, takımlarımızı ayrı ayrı kutluyoruz" dedi.

Şampiyonada deprem bölgesinden gelen sporcuların ve takımların olmasının anlamının büyük olduğunu söyleyen Keleş, "Bu şampiyonada, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen bizlerle birlikte olan Hatay'dan, Diyarbakır'dan gelen sporcularımıza, takımlarımıza özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Onları burada görmek bizler için en güzel ödül. Türk satrancı bugün hem sportif başarıları hem de düzenlediği büyük organizasyonlarla dünya otoritelerinin takdir ettiği bir konumda. Her geçen gün daha iyiye, daha güzele ulaşıyoruz. Biz birlikte başarıyoruz. Türkiye satrancı çok seviyor. Bu sevgi her geçen gün katlanarak büyüyor. Birlikte daha iyi için mücadelemiz sürecek. Yorulmadan çalışmaya devam" şeklinde konuştu.

Kapanış töreninde dereceye giren takımlara ödüllerini takdim eden Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da ödül alanları tebrik ettiğini söyledi.