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Çeşme'deki sokak hayvanları kısıtlama günlerinde aç kalmıyor

Korona virüsü mücadelesi kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Çeşme’deki sokak hayvanları unutulmadı.

Korona virüsü mücadelesi kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Çeşme'deki sokak hayvanları unutulmadı.


Çeşme Belediyesinin yanı sıra, sokak hayvanlarını beslemek için sokağa çıkma yasağından muaf  tutulan Çeşme, Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) üyeleri ve gönüllü hayvanseverler, Çeşme'de düzenli besleme gerçekleştiriyor.


Çeşme Belediyesi, geçtiğimiz hafta 750 kilo mamayla besleme yaptığını açıklarken, ÇESAL Başkan Yardımcısı Veronik Guys da, dernek olarak 12 üyeye besleme yapabilmesi için izin alındığını belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çeşme Belediyesi ile koordineli olarak, belirlenen alanlarda sokak hayvanlarının beslemesinin düzenli olarak yapıldığını açıkladı.


Her sabah, bazen aracıyla, bazen de 6 kilometre yürüyerek; Ilıca, Kalem Burnu, Altınyunus civarında her gün besleme yaptığını söyleyen Guys, dernek üyesi gönüllülerin sadece kısıtlama günlerinde değil, devamlı olarak, belirlenen alanlarda sokak hayvanlarını beslediklerini anlattı.

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