Çeşme'deki tarihi ilkokulun yıkımına başlandı

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde zarar gören, tarihi Çeşme Namık Kemal İlkokulu'nun yıkımına Anıtlar Kurulu'nun kararı ile başlandı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde zarar gören Çeşme ilçesindeki tarihi Namık Kemal İlkokulu'nun yıkımına başlandı. Anıtlar Kurulu'nun Namık Kemal İlkokulu'nun yıkımına karar vermesi üzerine 2022-2023 eğitim öğretim döneminde tarihi okul açılmazken, öğrenciler bölgede bulunan diğer okullarda eğitim öğretim görmeye başladı.

1882-1916 yılları arasında Rum Kız Mektebi olarak eğitim veren tarihi okulda, cumhuriyetin ilanından önce Zukur Numune Mektebi ve Çeşme Rüştiyesi olarak eğitim öğretim yapıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra Çeşme İlkokulu adını alan okul, vatan şairi Namık Kemal'in cenazesinin Sakız Adasından Çeşme'ye getirilerek 1 gece okulda kalmasından sonra 1928 yılında Namık Kemal İlkokulu adını aldı.