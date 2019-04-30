Çeşme'deki toplantıdan sakız ağaçlarının artırılması kararı çıktı

"Çeşme'de Sakız Ağacının Yolculuğu" başlıklı toplantıda, damla sakızının ekonomik değerinin yüksekliğine de dikkat çekilerek, bölgedeki sakız ağacı sayısının arttırılması gerektiği vurgulandı.

"Çeşme'de Sakız Ağacının Yolculuğu" konulu toplantı, Çeşme Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer'in de katıldığı toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Alaçatı Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı ve sakız ağacı yetiştiricisi İbrahim Topal ve uzun yıllardır sakız ağacı ile ilgili çalışma yürüten ve 750 adet sakız ağacı dikerek damla sakızı üreten Coşkun Vural birer konuşma yaptılar.

"Çeşme'de sakız ağacı sayısı 17 bin 233'e ulaştı"

Toplantıda ilk sunumu gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Çeşme'de sakız ağacı sayısının 17 bin 233'e ulaştığını belirterek, bunların büyük bir bölümünün fidan büyüklüğünde olduğunu söyledi. Keçeci, "Çeşme'de Sakız Ağacı Araştırma İstasyonu'nun kurulmasından yanayız. Bunun çok büyük teşvik sağlayacağına inanıyoruz. Çam ağaçları yerine, yanmaya karşı dayanıklı olan sakız ağaçlarının dikilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Alaçatı Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı ve sakız ağacı yetiştiricisi İbrahim Topal da yaptığı konuşmada, Çeşme'de sakız ağacı geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İbrahim Topal, "Yarımadamız, yaklaşık bin 800 kilometrekaredir. Yarımadamızın her bölgesi, sakız ağacı dikmek için uygundur. Sakız Adası'nda sakız üretimi yapılan alan 150-200 kilometrekare kadardır. Biz, sakız üretimi için çok daha büyük bir alana sahibiz. Sakız ağacı sayımızı arttırmak için, ayağa kalkmak, bir heyecan duymamız gerekir. Çeşme'de, çok acil 'Sakız Birliği' kurmamız gerekiyor. 100 sakız ağacı, bir aileye çok rahat bakabilir. Damla sakızı üretimi, yarımadamızda, sosyal ve ekonomik yapıyı tamamen değiştirebilecek bir potansiyele sahiptir" diye kaydetti.

"Çeşme'de bir karış toprağı olan sakız ağacı dikmeli"

Uzun yıllardır sakız ağacı ile ilgili çalışma yürüten ve 750 adet sakız ağacı dikerek, damla sakızı üreten Coşkun Vural da, sakız ağacının 'ölümsüz ağaç' olduğunu vurgulayarak, 1998 yılından itibaren yabani sakız ağaçlarına ve çitlenbik ağaçlarına aşı yaparak, Çeşme'de sakız ağacını geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya başladıklarını anlattı. Damla sakızının ekonomik değerinin yüksekliğine de dikkat çeken Vural, "Çeşme'de bir karış toprağı olan sakız ağacı diksin. Sakız ağacı ölümsüzdür. Zamanı gelince çizecek ve damla sakızını toplayacaksınız. Damla sakızının kullanım alanı çok geniştir. Damla sakızına talep bitmez" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Çeşme'de sakız ağacının gelişmesine olan katkılarından dolayı Coşkun Vural'a bir plaket verildi.