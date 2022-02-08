Çeşmeli avukat, eşi anısına 'Görsel Sanatlar Atölyesi' yaptırdı

Çeşmeli Avukat Ayşe Sözer, vefat eden eşi Avukat Mutlu Sözer’in anısına, Süleyman Sami Sarı Ortaokulu’nda "Görsel Sanatlar Atölyesi" yaptırdı.
Çeşmeli Avukat Ayşe Sözer, vefat eden eşi Avukat Mutlu Sözer'in anısına, Süleyman Sami Sarı Ortaokulu'nda "Görsel Sanatlar Atölyesi" yaptırdı.
Avukat Ayşe Sözer'in, 2020 yılında hayatını kaybeden eşi Avukat Mutlu Sözer anısına, Süleyman Sami Sarı Ortaokulu'nda yaptırdığı "Görsel Sanatlar Atölyesi", Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve davetlilerin katılımıyla açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, açılış kurdelesini birlikte kestiği hayırsever Avukat Ayşe Sözer'e, eğitime sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.