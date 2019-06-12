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Çeşmeli çiftçiye mazot yüzde 5 indirimli

Çeşme Ziraat Odası, kendi üyelerinin yüzde 5 indirimli mazot alabilmeleri için Çeşme’deki bir petrol ile anlaşma yaptı.

Çeşme Ziraat Odası, kendi üyelerinin yüzde 5 indirimli mazot alabilmeleri için Çeşme'deki bir petrol ile anlaşma yaptı.


Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, ziraat odası üyelerinin yüzde 5 indirimli mazot alabilmeleri ile ilgili anlaşma yapmak için Çeşme'de bulunan benzin istasyonlarına yazı gönderdi.


Çeşme Ziraat Odası Başkanı Özer'in gönderdiği yazıya, hastane ile Altınyunus kavşağı arasındaki bir benzin istasyonundan olumlu yanıt geldi.


Olumlu yanıt üzerine benzin istasyonu ile anlaşma imzalayan Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, üreticilere yüzde 5 mazot indiriminin hayırlı olmasını dileyerek, "Odamız üyelerinin bu indirimden faydalanabilmeleri için odamıza aidat borcu olmaması gerekmektedir; ayrıca üyelerimizin indirimli mazot alabilmeleri için, odamıza ait Güncel Çiftçilik Defteri'ni, Petrol Ofisi istasyonunda göstermeleri zorunludur" diye açıkladı.

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