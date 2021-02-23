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Çeşmeli esnaftan Gara şehitleri anısına lokma

Çeşme’de bir işletme, Gara şehitleri anısına lokma döktürdü.

Çeşme'de bir işletme, Gara şehitleri anısına lokma döktürdü.


Tüm Türkiye'nin yüreklerini dağlayan 16 Gara şehidinin anısına Çeşme'de bir işletme, Cumhuriyet Meydanı'nda lokma döktürdü. Babası Reşat Akbaykal ile birlikte çalışan Selim Akbaykal, "İşletme olarak hepimizin yüreğine ateş düşüren Gara şehitleri anısına lokma döktürmek istedik. Bunu da Çeşme'nin en merkezi yeri olan Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda insana ulaşarak Gara şehitlerimizin ruhuna birer dua okunmasını amaçladık. Gara şehitlerimiz için elimizden bu geldi. Bunu yapabildik. Bir daha böyle acı olayların yaşanmamasını diliyoruz" diye konuştu.

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