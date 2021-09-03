Çeşmeli fotoğrafçının Teodorakis fotoğrafları Yunan basınında

Dün hayata veda eden, annesi Çeşmeli olan ve dünyaca tanınan Yunanlı besteci Mikis Teodorakis'in, 2005 yılında Zülfü Livaneli ile birlikte konser vermek için Çeşme'ye geldiği sırada Çeşmeli fotoğrafçı Serhat Karaaslan tarafından çekilen fotoğrafları Yunan basınında yayımlandı.

Mikis Teodorakis'in annesi Pulaki, mübadele dönemi öncesi, Çeşme'nin Dalyan Mahallesi'nde oturmuş, Teodorakis, konser için Zülfü Livaneli ile birlikte, 2005 yılında Çeşme'ye geldiği sırada, Çeşme Belediyesi'nin de yardımıyla annesinin evini bulmuş ve evin önünde eşiyle birlikte fotoğraf çekilmişti.

Karaaslan, fotoğrafları ve paylaşımı ile tarihe not düştü

Teodorakis'in hayata veda etmesi, Çeşme'de de üzüntüye sebep olurken, 2005 yılında Teodorakis'in fotoğraflarını çeken, Foto Çeşme'de çalışan fotoğrafçı Serhat Karaaslan, çektiği fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaştı. Karaaslan, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda da fotoğraflarla ilgili olarak şunları yazdı:

"Hadi tarihe bir not düşelim; Annesi Çeşme'li olan Mikis Teodarakis, 2005 yılında Zülfü Livaneli ile beraber verecekleri konser için Çeşme'ye gelmişti. gelir gelmez soluğu, günümüzde rahmetli Tahir Usta'nın evi olan Dalyan köy girişinde bulunan annesinin evinde almıştı.. Tam gün takip etmiştim ve bir sürü fotoğrafını çekmiştim. sonra aklıma Fotoğrafları paylaşırken aklıma İsmail hocanın kitabı geldi. Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan İsmail Gezgin'in Çeşme kitabında, Çeşmeli olan st.Hacıbeis şöyle anlatıyor.--Biz çeşmeliler Mikis Teodarakis'in annesi Pulaki'nin olağanüstü mandolininin ve sesini hatırlıyoruz. Teodarakis'in müzik dehası Çeşme'den mirastır. (...)Anneciğine kavuştu.. Huzur içinde uyusunlar.."

Yunan basını fotoğrafları haberleştirdi

Çeşmeli fotoğrafçı Karaaslan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım, Yunan basınının da dikkatini çekti. Yunanlı bir internet sitesi Karaaslan'ın çektiği fotoğrafları da kullanarak, haberinde şunları yazdı:

"Türkler, Mikis Teodorakis'e, Çeşme'deki annesinin evinin önünde çekilen ender fotoğraflarla veda etti. Türkler, Çeşme'nin Dalyan bölgesindeki (Agia Paraskevi) annesinin evinin önünde çekilen fotoğrafla Yunan besteci Mikis Teodorakis'e veda ediyor. Fotoğraflarda, Sakız Belediyesi ile 'Theodorakeia' adlı ortak etkinlikler sırasında, o zamanki Çeşme Belediyesinin yardımıyla bulunan annesinin evinin önünde, eşiyle birlikte görülüyor."