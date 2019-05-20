Çeşmeli Galatasaraylılar çifte bayram yaptı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları Çeşme'de coşkuyla gerçekleştirilirken, Galatasaray'ın zorlu rakibi Başakşehir'i yenerek şampiyonluğu ilan etmesi, Çeşmeli Galatasaraylılara çifte bayram sevinci yaşattı.

100. yıl kutlamaları için binlerce Çeşmeli Cumhuriyet Meydanı'nı doldururken, Galatasaray Başakşehir maçının sona ermesinin ardından, Çeşmeli Galatasaraylılar da, Galatasaray formaları ve Galatasaray bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na akın ederek, hem şampiyonluklarını, hem de 100. yıl coşkusunu yaşadı. Çeşme sahiline yanaşan Galatasaray bayrakları ile donatılmış ve Galatasaray marşları çalan bir özel yat ise Çeşmeli Galatasaraylıların sahile dolmasına neden oldu. Galatasaray taraftarları, uzun süre bayraklarını sallayarak marşlara eşlik etti. Çeşmeli Galatasaraylılar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ferhat Göçer konserini de izleyerek, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.