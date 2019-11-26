Çeşmeli hayvanseverlerin isteği merkezi yerde klinik

Çeşmeli hayvanseverler, mevcut hayvan barınağının yeterli ekip ve ekipmana sahip olmadığını ifade ederek, hayvan nakil aracının da eski ve bakımsız olduğunu söyledi.

Önceki belediye başkanı döneminde, yerel seçim sürecinde ve seçim sonrasında taleplerini sürekli yinelediklerini ifade eden hayvanseverler, kısırlaştırmanın senelerdir aksaması yüzünden çeşitli hastalıkların sokak hayvanları arasında yayıldığını ileri sürdü. Hayvanseverler ayrıca, yakalama ekibininde donanımlı ve yeterli bilgi ve birikime sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Çeşmeli hayvanseverlerden Aytül Kayserili, taleplerini yıllardır dile getirmelerine karşın, somut adımların atılmamasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Uzun süre tek veteriner ile hizmet verilmeye çalışıldı. Bunun yetersizliğini hep dile getirdik. Daha sonra ikinci veteriner alındı; ama şimdi yine tek veterinere düşüldü. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini beklerken, yine başa dönüldü. Aylardır, sabırla bekliyoruz. Hayvan hakları konusunda sözler veren başka belediyelerdeki olumlu gelişmeleri gördükçe, İzmir'in en gözde ilçesi Çeşme'mizde ilerlemenin yeterli olmaması bizleri çok üzüyor" diye konuştu.