Çeşmeli kadınlara ücretsiz fide

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirdiği "Yerli ve Milli Çeşitleri İzmirli Kadınlarla Kentte; Taraçada Balkonda, Kırsalda; Bahçede Tarlada Toprakla Buluşturuyoruz" projesi kapsamında, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da Çeşmeli kadınlara fide dağıtıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) ürettiği 320 bin adet yerli ve milli çeşitlerden oluşan fidelerin, İzmir'in ilçelerinde de kadınlara dağıtıldığı ifade edilirken, Çeşme'de de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde, Çeşmeli kadınlara domates, biber, patlıcan, salatalık fideleri verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci, yerli ve milli tohumların sosyal sorumluluk projesi kapsamında tanıtımı ve farkındalık oluşturulması, kadınların gıda ihtiyaçlarını karşılamayı ve ev ekonomisine destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.