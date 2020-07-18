Çeşmeli kursiyerler sertifikalarını aldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün birlikte düzenlediği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" ve "Arıcılık" kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Çeşme'de, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" ve "Arıcılık" kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerler sertifikalarına kavuştu. Çeşme Halk Eğitim Merkezi ve Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün birlikte düzenlediği kurslarla ilgili törene katılan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme'de tarımın çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kaymakam Kara, tür kursların sürekli olarak yapılmasının önemine dikkat çekti.

Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci de yaptığı konuşmada, "Çeşme ilçemizde aromatik bitkiler oldukça büyük önem arz ediyor. İki yıldır düzenlenen kurslar, yüksek talep ve ilgi görmekte. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bu kurslara etkin bir katılım ve uygulamalı eğitimi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte vermektedir. Amacımız; Çeşme'yi Türkiye'nin tıbbi ve aromatik üretim merkezi haline getirmektir" dedi.

"Çeşme Türkiye ortalamasının çok üstünde"

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdür Şahan Çöker ise Çeşme Halk Eğitim Merkezinin kentte 300'ün üzerinde kurs açtığını, bu kurslara yaklaşık 7 bin 500 kursiyerin katıldığını, yaygın eğitim faaliyetlerine katılım oranının nüfusun yüzde 15'inin üzerinde olduğunu ve bunun da Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu söyledi.

Çeşme Halk Eğitim Müdürü Eyüp Yıldız de, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda mesleki kursların açıldığını, özellikle tarım ve turizm alanında açılan kursların başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.

Çeşme Marina Müdürü Can Akaltan'ın ev sahipliğini gerçekleştirdiği sertifika töreninde, başarılı kursiyerlere sertifikaları Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve kurum müdürleri tarafından verildi.

Törene ayrıca; İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Erdem Beken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, İlçe Halk Eğitim Müdürü Eyüp Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan katıldı.