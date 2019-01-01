Çeşmeli minikler kar sevinci yaşadı

Mehmet Akpınar Anaokulu'nda eğitim gören Çeşmeli minikler, 2018'i kar yağışı altında, sevinç çığlıklarıyla uğurladılar.

İklimi gereği kar yağışının çok ender görüldüğü Çeşme'de, çocukları yapay da olsa kar ile tanıştırmak ve sevindirmek isteyen Mehmet Akpınar Anaokulu Müdürü Songül Bilen, okul aile birliği yöneticileri ile birlikte, yılın son günü bir organizasyon yaptı.

Okul bahçesine yapay kar makinesi kurulurken, öğretmenler de çeşitli giysiler giyerek, animatörlük yaptı. Okul bahçesinde toplanan miniklerin üzerine yapay kar yağarken, minikler ilk kez gördükleri kar altında çığlıklar atarak eğlendi. Yoğun yapay kar yağışı, kısa sürede okul bahçesini beyaza bürüdü. Minikler, yerden topladıkları yapay kar ile kar topu yaparak, birbirlerine attı. Animatörlük yapan öğretmenler de miniklerin kar sevincini artırdı. Yılın son gününde yapılan organizasyonla miniklere sevinç yaşatan okul müdürü Songül Bilen, "Çocuklarımızın göremediği bir doğa olayı olan karı, yapay da olsa görmelerini sağladık. 2018'i kar altında uğurlarken hem eğlendiler, hem coştular" dedi.

Çocuklara 200 çam fidanı dağıtıldı

Yılın son gününde çocukları sadece yapay kar ile sevindirmekle kalmadıklarını da açıklayan Bilen, "Mehmet Akpınar Anaokulu olarak yeni yılda önceliğimiz; doğa ile barışık yaşamak. Bunun için okulumuzda, 'doğaya dokun, yuvan olsun' projesini başlattık. Bu projenin amacı; çocuğun toprağa dokunmasını, üretmesini, ürettiğini gözlemleme becerilerini kazandırmak ve sevgi, sabır, sorumluluk gibi değerlerin gelişimini desteklemektir. Çocuklarımız, kendi hobi bahçelerinde bir şeyler üretmek, sorumluluk almak, ürettiklerini gözlemlemek, başarma hazzını yaşamak ve özgüven kazanmak için dağıttığımız çam fidanlarını, mahallelerine ya da evlerinin bahçelerine dikebilecekleri gibi, 2014 yılında, otobanın Ovacık çıkışına yakın bölgede oluşturduğumuz bin fidanlık sakız ağacı koruluğuna da dikebilecekler" diye kaydetti.

Yapay kar altındaki eğlencenin ardından çocuklara 200 adet çam fidanı dağıtıldı.