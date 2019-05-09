Çeşmeli minikler, trafiği durdurup şoför amcalarına çiçek verdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Trafik Haftası nedeniyle okullarının önündeki yaya geçidinde trafiği durduran ana okulu öğrencileri, şoförlere yaya geçitlerindeki geçiş üstünlüklerini hatırlatıp çiçek verdi.

Trafik Haftası nedeniyle Mehmet Akpınar Ana Okulu'nda bir etkinlik düzenlendi. Kartondan yapılmış polis logosunu üzerinde bulunduran ana okulu öğrencileri, çeşitli sloganların yazılı olduğu pankartlarla trafik kuralları ile ilgili uyarılarda bulundu. Etkinlikte, bir kadın trafik polisi de konuşma yaparak, Trafik Haftası hakkında bilgi verdi.

Ana okulu içindeki bilgilendirmenin ardından, törene katılan protokol üyeleri ve minik öğrenciler, okulun önündeki yolda bulunan yaya geçidinde karşıya geçebilmek için trafiği durdurdu. Minik öğrenciler, şoför amcalarına yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalara ait olduğunu hatırlatarak çiçek verdi.

Ana okulu öğrencileri, okullarının karşısındaki trafik eğitim pistine giderek, trafik polisi amcalarının yardımıyla akülü araba kullandı. Minik öğrenciler, uygulamalı olarak trafik polisi amcalarından trafik kurallarını da öğrendi.

Etkinliğe; Çeşme Kaymakamlığı'na vekalet eden Urla Kaymakamı Önder Can, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara katıldı.