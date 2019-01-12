Çeşmeli miniklerden sokaktaki kedilere ev

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir özel anaokulunun minik öğrencileri, sokak kedilerinin soğuktan ve yağmurdan korunabilmeleri için kedi evleri yaptı.

Kış soğuğunu iyiden iyiye hissedildiği ve yağmurlu geçen bugünlerde, Çeşme'deki bir özel anaokulu, sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkat çekmek ve minik öğrencilerde hayvan sevgisini geliştirmek için "Bir kulübe, bir candır" projesi ile minik öğrencilerle birlikte sokak kedileri için kedi evleri yaptı.

Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği (ÇESAL)'nin de destek verdiği proje kapsamında, üretilen kedi evleri sokaklara ve parklara yerleştirilirken, anaokulunun minikleri, Çeşmelilere çağrıda bulunarak sokak kedilerini soğuktan ve yağmurdan korumak için evlerinin yanına veya sokaklarına kedi evleri yapmaya davet etti.

Özel anaokulunun yöneticileri de bir açıklama yaparak, "Aynı tabiatta beraber nefes aldığımız tüm hayvanların yaşama hakkına dikkat çekmek, korumak, daha iyi ortamlarda barınmasını ve beslenmesini sağlamak konularında farkındalık oluşturmak için bizde varız. Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin. 'Bir kulübe, bir candır' projemizde bize destek olan başta canımız çocuklarımız ve sevgili velilerimize, bu yolda desteklerinden dolayı ÇESAL ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bu hareketimizle tüm Çeşme'deki hayvansever insanlarımızı bu kampanyaya davet ediyoruz. Bizler sıcacık evlerimizde otururken, onlar soğukta can veriyorlar. Onların da bizler gibi kanlı canlı varlıklar olduğunu unutmayalım. 'Bir kulübe bir candır' diyerek, herkes evinin kıyısına bir kulübe koyarak onlara yardımcı olabilir" diye çağrıda bulundu.