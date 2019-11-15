Çeşmeli muhtar, 918 litre atık yağ toplayarak örnek oldu

Çeşme'nin Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi, örnek bir davranışa imza atarak kendi traktörüyle 918 litre atık yağ topladı.

Çeşme Belediyesinin mahalle muhtarları aracılığıyla başlattığı atık yağ toplama kampanyasına aktif olarak katılan Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi, kendi traktörüyle mahallesindeki evleri ve işletmeleri dolaşarak 918 litre atık yağ topladı. Mahalle Muhtarı Köstekçi'nin örnek olacak çabası, mahallelileri tarafından takdirle karşılandı.

Her biri 18 litrelik 51 teneke atık yağı toplayan Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi, atık yağların çevreye verdiği büyük zararının olduğuna dikkat çekti.