Çeşmeli muhtar, mahallesi için bülten bastırdı

İzmir'in Çeşme ilçesinin, Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, mahallesi için yapılan çalışmalar hakkında mahalle halkını bilgilendirmek için "Muhtarlık Bülteni" bastırdı.

2019 yılının ilk gününde bastırdığı 'Muhtarlık Bülteni'yle mahalle halkının yeni yılını da kutlayan Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, "Mahallemde yaşayan herkese, yeni yılda merhaba" dedi.

Bilgilendirdi

'Muhtarlık Bülteni'nde, "Mahallemde yaşayan herkesin spor yapma hakkı vardır" diyerek, Fahrettinpaşa Mahallesinde basketbol ve halı saha yapılması için Çeşme Belediyesine talepte bulunduğunu anlatan Muhtar Özgül, taleplerinin olumlu karşılanması sonucunda basketbol ve halı sahaların yapılarak mahalle halkının spor yapma imkanına kavuştuğunu belirtti. Daha önce mahallesinde ulaşım sorunu olduğunu da hatırlatan Özgül, Çeşme Belediyesine verdiği dilekçe sonucunda, Fahrettinpaşa Mahallesi için minibüs hattı ihalesi yapıldığını, şu anda aksamalar olsa da mahalleye ulaşımı sağlayan bir minibüsün olduğunu ifade etti. Özgül, bültende mahalledeki çocuk parkının yetersiz ve bakımsız olması üzerine Çeşme Belediyesine verdiği dilekçe sonucunda çocuk parkının yenilendiğini ve yetişkinler için de spor aletlerinin yerleştirildiği bir alan oluşturulduğunu da yazdı. Aynı zamanda Çeşme Kent Konseyi Mahalle ve Muhtarlar Meclisi Başkanı olan Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi ve diğer kamu kurumu toplantılarında, mahallesini temsil ettiğini ve mahallesinin sorunlarını ilgililere aktardığını vurguladı.

"Gönüllü sokak temsilcilerimle sorunları çözüyorum"

Özgül bültende yazdığı yazısında; muhtarlığın sadece mühür vurmak ve büroda oturmak olmadığını belirterek, "Bu anlayışı değiştirmek için gönüllü sokak temsilcileri oluşturdum. Bu oluşum, sanırım Çeşme'de ilk kez uygulanmaktadır. Amacım; mahalle halkımla birlikte mahallemizi yönetmektir. Sokağına sahip çıkan mahallesine sahip çıkar, doğasına sahip çıkar. Gönüllü sokak temsilcilerim, 'sokağında su patlağı mı var, sokak aydınlatmaları mı yanmıyor veya çöpler mi alınmıyor?' bu gibi durumlarda hemen muhtarını arayarak, sorun ile ilgili yazılı ve fotoğraflı bilgilendirme yapmaktadır. Muhtar olarak sorunu yetkili kuruma ileterek, en hızlı bir biçimde çözüme ulaşması için gereken başvuruyu yapıyorum. Sonucunu takip etmesi de kolay oluyor. Her sokaktan birkaç gönüllü sokak temsilcim var. Onlar, mahallemin gözü, kulağı. Mahallem örnek gösteriliyorsa, gönüllü sokak temsilcilerimin güzel insanlardan oluşmasıdır" diye ifade etti.

Facebook'ta "Çeşme Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarlığı" adıyla sayfa oluşturduğunu da açıklayan Özgül, 'Muhtarlık Bülteni'nin yeni sayılarını da bastırmaya devam ederek, mahalle halkını bilgilendireceğini belirtti.