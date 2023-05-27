Çeşmeli öğrenciler atıkları sanat eserlerine dönüştürdü

Alaçatı İsmail Güral Ortaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık" konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Okul Müdürü Mehmet Sait Haydaroğlu koordinasyonunda, Fen Bilimleri Öğretmenleri Güldehan Acaroğlu ve Çilem Haydaroğlu gözetiminde bir proje geliştirdi. Proje çerçevesinde, 5. sınıf öğrencileri atık malzemelerden elbise tasarımları, 6. sınıf öğrencileri atık malzemelerle duvar portreleri, 7. sınıf öğrencileri de yine atık malzemelerden tuval çalışmaları yaptı. Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar, 26 Mayıs Cuma günü okulda açılan yıl sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.

Serginin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Can, Okul Müdürü Mehmet Sait Haydaroğlu, Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Çınar, proje yürütücüsü öğretmenler Güldehan Acaroğlu ve Çilem Haydaroğlu tarafından yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Can sergiye gezerek, öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler hakkında bilgi aldı.

"Gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı"

İsmail Güral Ortaokulu Müdürü Mehmet Sait Haydaroğlu, öğrencilerin atıkları sanata dönüştürdüğü proje hakkında bilgi vererek, "'Sıfır Atık'; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılmasını kapsayan atık yönetim felsefesi; kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimin elde edilmesi için atıkların yaşam döngüsünü dikkate alan bir yaklaşım biçimidir. Sıfır Atık yönetiminde, ürünlerin yeniden kullanılması, kullanım ömürlerinin uzatılması, ürünlerin üretiminde zararlı maddelerin kullanılmaması veya azaltılması, geri dönüşümü mümkün ürünlerin üretilmesi esastır. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır" dedi.

"Çöp olarak adlandırdığımız atıkların çok güzel eserlere dönüşebileceğini göstermeye çalıştık"

Proje yürütücüsü öğretmenlerden Güldehan Acaroğlu da bir açıklama yaparak, "Öğrencilerimizle birlikte büyük bir emek ve özveri ile hazırladığımız sergimizde asıl amacımız; doğru değerlendirildiği takdirde çöp olarak adlandırdığımız atıkların çok güzel eserlere dönüşebileceğini göstererek Sıfır Atık konusuna dikkat çekmek ve gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmamızda atık konusunun önemini vurgulamaktı. Bu çerçevede öğrencilerimiz topladıkları atıklarla çeşitli tuval çalışmaları, duvar portresi ve elbise tasarımları hazırladılar. Bir yandan eğlenirken bir yandan da atık malzemelerden sanatla ilgili ürünler ortaya çıkarabilmenin mutluluğunu yaşadılar" diye belirtti.

"Farkındalık oluşturduğumuz için mutlu ve gururluyuz"

Proje yürütücüsü öğretmenlerden Çilem Haydaroğlu da bir açıklama yaparak, "Daha öncede Sıfır Atık konusunda farklı çalışmalar yapılmıştı. Ancak öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız Sıfır Atık sergimiz sanatla ilgili yönü de ortaya çıkardığı için diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Bizler de böyle bir farkındalık oluşturduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Geleceğimizin mimarları çocuklarımıza emek ve özverilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.