Çeşmeli öğrenciler çevreye örnek oldular

1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmesi nedeniyle, Çeşme'deki okullarda da çeşitli çevre etkinlikleri yapıldı. 5 Haziran'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle erkene alınan etkinlikler kapsamında, Yaşar Eğitim Kültür Vakfı Anadolu Lisesi'nin 9. sınıf öğrencileri de okullarında ve Alaçatı çarşısında bir etkinlik gerçekleştirdiler.

Özel tişörtler hazırlayarak giyen öğrenciler, hijyen kurallarına uygun araç ve gereçlerle okullarının bahçesinde ve çevre sokaklarda çevre temizliği yaptılar.

Öğrenciler, okullarının çevresinde yaptıkları temizliğin ardından da, çevre duyarlılığına ve doğayı korumaya davet eden pankartlarla Alaçatı sokaklarında ve çarşısında bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Öğrencilerin sloganlar atarak yaptıkları yürüyüş, Alaçatı esnafı ve vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanırken, alkışlarla öğrencilere destek oldular.