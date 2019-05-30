İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşmeli öğrenciler çevreye örnek oldular

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında okullarının çevresini temizleyen öğrenciler, Alaçatı çarşısında da pankartlarla ve sloganlarla yürüyüş yaparak çevre duyarlılığına dikkat çekti.


1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmesi nedeniyle, Çeşme'deki okullarda da çeşitli çevre etkinlikleri yapıldı. 5 Haziran'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle erkene alınan etkinlikler kapsamında, Yaşar Eğitim Kültür Vakfı Anadolu Lisesi'nin 9. sınıf öğrencileri de okullarında ve Alaçatı çarşısında bir etkinlik gerçekleştirdiler.


Özel tişörtler hazırlayarak giyen öğrenciler, hijyen kurallarına uygun araç ve gereçlerle okullarının bahçesinde ve çevre sokaklarda çevre temizliği yaptılar.


Öğrenciler, okullarının çevresinde yaptıkları temizliğin ardından da, çevre duyarlılığına ve doğayı korumaya davet eden pankartlarla Alaçatı sokaklarında ve çarşısında bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Öğrencilerin sloganlar atarak yaptıkları yürüyüş, Alaçatı esnafı ve vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanırken, alkışlarla öğrencilere destek oldular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.