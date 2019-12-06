Çeşmeli öğrenciler, kendi yaptıkları plaketleri kurum amirlerine verdi

Çeşme İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğünün geçtiğimiz eğitim yılı döneminde başlattığı ÇİZGİ (Çeşme-İzleme-Geliştirme ve İnovasyon) projesi kapsamında, kasım ayı değerler eğitimi teması olarak belirlenen "Adalet ve Sorumluluk" konusunu işledi.

Öğrenciler, "Adalet ve Sorumluluk" temalı eğitimin tamamlanmasının ardından, ahşaptan, kendi elleriyle yaptıkları ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" sözü yazan plaketleri, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, ilçedeki tüm kamu yöneticilerine verdi.

Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Osman Uysal ile birlikte, Kaymakam Kara ve ilçedeki kamu yöneticilerini ziyaret eden öğrenciler, "Adalet ve Sorumluluk" temalı değerler eğitiminin kendileri için olduğu kadar toplum için de önemine dikkat çekerek, kendi hazırladıkları plaketleri verdi.

Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, sosyal medya sayfasında, "Bu güzel çocuklar, Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri, ÇİZGİ projesi kapsamında bu ay değerler eğitiminde sorumluluk ve adalet duygusunu işliyorlar. Bu amaçla, Çeşme kurum amirlerini ziyaret ediyorlar. Kendi yaptıkları üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' vecizesinin yazılı olduğu şilt, güzel,düşündürücü bir hediyeydi. Hem tebrik ediyorum, hem de çok teşekkür ediyorum" diye yazarak dile getirdi.