Çeşmeli öğrenciler küfür ve argoya karşı yürüdü

Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı Çeşme Eğitiminde İzleme Geliştirme ve İnovasyon Projesi (ÇİZGİ) kapsamında, toplumda giderek yaygınlaşan küfürlü ve argo konuşmanın önüne geçilmesi amacıyla proje hazırlayan Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'in ve öğretmenlerinin de katıldığı yürüyüş sırasında öğrenciler, ellerindeki pankartlarla küfür ve argoya dikkat çekerken, Çeşme çarşısında esnafa ve vatandaşlara broşür dağıttı.

"Bazen sizlerin bizlere örnek olması gerekiyor"

Öğrencilerin farkındalık yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Atatürk Anıtı'nın önünde toplanan öğrencilere bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, "Bazen sizlerin bizlere örnek olması gerekiyor. Sosyal anlamda, gerçekten uyarıcı bir proje hazırlanmış. Ayrıca yüzlerinizdeki ifade de çok güzel. Bir işi inanarak yapmak, çok önemli. Bu önemli proje devam etmeli. Bu güzel projenizden dolayı, önce kendinizi alkışlayın" diyerek kendisi de öğrencileri alkışladı.

"Sizler de küfürden uzak durursanız, başarıya ulaşabiliriz"

Projeleri ile ilgili açıklama yapan bir öğrenci ise, "Amacımız, biz gençlerin kendi aralarındaki iletişimleri sırasında argo kelimelerden uzak durmalarını sağlamaktır. Okul içerisinde ve dışarısında, kişilerin birbirlerine hitap tarzlarındaki yanlışlıklar, hem bizleri, hem de öğretmenlerimizi çok rahatsız etmektedir. Biz de bu amaçla, 'Küfretmiyoruz' projesi gerçekleştirdik. Öğrenciler olarak bizlerin, kelime dağarcıklarımızı zenginleştirerek, Türkçemiz'deki güzel kelimleri kullanarak, birbirimize sevgi ve saygı çerçevesinde konuşmayı amaçladık. Başarılı olmamız için halkın da katkısıyla projenin ilerlemesini, gelişmesini istiyoruz. Bizlere örnek olacak büyüklerimiz olarak, sizlerin desteğini bekliyoruz. Sizler de bizim bu çabamıza ortak olarak, konuşmalarınızdan küfrü uzak tutarsanız, başarıya ulaşabiliriz" diye konuştu.