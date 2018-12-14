Çeşmeli öğrenciler, 'manav' geliriyle tekerlekli sandalye alacak

İzmir'in Çeşme ilçesindeki özel kolejde bir kolejde okuyan 2. sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası nedeniyle açtıkları manav tezgahından elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi bir çocuğa tekerlekli sandalye alacak.

Çeşme'de okuyan 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri, okul müdürü ve velilerinin desteğiyle Yerli Malı Haftası nedeniyle okullarında bir manav tezgahı açtı. "Yerli Manav" adı verilen tezgahta, çeşitli meyveler satışa sunulurken, öğrenciler, ders aralarında geldikleri tezgahtan aldıkları meyvelerin ücretlerini tezgahtaki kumbaraya attı.

Kumbarada toplanacak olan parayla, ihtiyacı olan bir çocuğa tekerlekli sandalye alınacak olması, hatta yeterli para toplanırsa bir de işitme cihazı alınacak olması öğrenciler arasında heyecan oluştururken, "Yerli Manav" tezgahına konan kumbara bir gün içinde tamamen doldu.

"Çocuklarımız, dürüstlüğü, karşılıksız yardımı da öğreniyorlar"

"Yeli Manav" ile ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Emrullah Dikeç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmaları içerisinde "değerler eğitimi" olduğunu belirterek, "Dürüstlük, vatanseverlik, karşılıksız yardım gibi temalar belirleniyor. Bu ay belirlediğimiz tema, karşılıksız yardım. Öğretmenlerimizin, rehber öğretmenlerimizin, velilerimizin de katkılarıyla, karşılıksız yardımda bulunmak üzere Yerli Manav'ımızı açtık. Tezgaha koyduğumuz kumbaraya çocuklar aldıkları meyvelerin paralarını atıyorlar. Bu kumbarada biriken parayla, ihtiyaç sahibi bir çocuğumuza tekerlekli sandalye alacağız. Çocuklarımızın bu sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almaları çok önemli. Tezgahta çeşit çeşit meyveler duruyor. Kumbarada da çok miktarda para var. Bir tane çocuğumuz, parasını kumbaraya atmadan, bir tane meyve almıyor. Bu ahlakın çocuklarımıza yerleştirilmesine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Dışarıda dolaşırken yerde 1 lira para buldum, getirip kumbaraya attım. Çocuklar, 'hiçbir şey satmadan para kazandık' diye çok sevindiler. Muhtaç sahibi çocuğa bir damla daha gelmesi onları sevindirdi" dedi.

Projeyi öğrencileriyle birlikte gerçekleştiren 2-A sınıfı Öğretmeni Leyla Dikeç de, "Sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyorum. Çocuklara dersleri ile ilgili akademik eğitimi zaten veriyoruz; ama akademik eğitimden ziyade, çocuğun sosyal hayatında ne kadar duyarlı olduğunu, çevredeki insanalar karşı ne kadar hoşgörülü olabildiğini, olanı olmayanla paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu fark etsinler istiyoruz" şeklinde konuştu.