Çeşmeli öğrenciler, öğretmenleri için mutfağa girdi

Çeşme'nin en büyük okulu olan Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu haftaki çalışmalarını öğretmenleri için gerçekleştirdi. Öğrenciler, usta öğreticileri ve alan şefleri ile hazırladıkları birbirinden lezzetli yiyecekleri, Çeşme'de bulunan tüm okullardaki öğretmenlere dağıtarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Okul Müdürü Aydan Çakmakoğlu'nun desteği ile tamamen öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler, müdür baş yardımcısı Tamer Örs ve uygulama oteli müdürü Ahmet Acaroğlu tarafından Çeşme'de ki tüm okullara öğrencilerin kutlama mesajı ile öğretmenlere dağıtıldı. Öğrenciler aynı zamanda okullarının Uygulama Oteli'nde de öğretmenlerine sürpriz kutlama yaptı. Çeşme İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sıdıka Topal, Pırıl Otel ve Dilalia Beach Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yaşar'ın da şeflerine yaptırdığı Öğretmenler Günü pastası ile kutlama programına katıldı.