Çeşmeli öğrenciler Sakız Ağacını koruma altına aldılar

İsmail Güral Ortaokulu öğrencileri, merkezi Avrupa'da bulunan uluslararası bir koordinasyonun yürüttüğü proje çerçevesinde Sakız Ağacını koruma altına aldı.

Çeşme'de ilk kez çalışması yürütülen, bilim ve çevre eğitimini içeren Save Our Species (SOS) (Türlerimizi Koruyalım) projesinin, Türkiye'nin çeşitli noktalarından okulların ve uluslararası katılımcıların yer aldığı bir proje olduğu belirtildi. Projenin amacının; dünya ile barışık, analiz eden, çözümler sunan, araştıran, sorgulayan kuşakların yetişmesine katkı sağlamak olduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda, İsmail Güral Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmenleri Tufan Şaşman koordinatörlüğünde, Çilem Haydaroğlu, Güldehan Acaroğlu, 5. sınıfın iki şubesi ve 7. sınıfın bir şubesiyle projeyi başladı. Proje yürütücüleri, Çeşme'deki endemik ve nesli tehlike altındaki türler ile sulak alanlar üzerine bir araştırma yaptı. SOS projesine katılan ortaokul öğrencileri, sadece Yunanistan'ın Sakız Adasında ve Çeşme'de yetişen Sakız Ağacını koruma altına aldı. Öğrencilerin çalışmasının bir yıllık plan çerçevesinde süreceği ve geri dönüşüm alt projesi ile Start proje yarışmasına katılarak çalışmalarını tamamlayacakları belirtildi.