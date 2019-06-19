Çeşmeli öğrenciler 'tasarruflarıyla' büyüklerine örnek oldu

Çeşme 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu öğrencileri, 'ÇİZGİ' projesi kapsamında "Ben Okulumda" sloganı ile başlattıkları kampanyayla, hem geri dönüşüme dikkat çektiler hem de okulun elektrik ve su faturalarında yüzde 10 tasarruf sağladılar.

Çeşme 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu öğrencileri, büyüklerine örnek olmak için en büyük yatırımı geleceklerine yapmaları gerektiğini bilerek, Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı Çeşme-İzleme-Geliştirme ve İnovasyon (ÇİZGİ) projesi kapsamında "Ben okulumda" sloganıyla bir çevre ve tasarruf çalışması gerçekleştirdiler.

Öncelikle okulda yapılabilecek tasarruf tedbirlerine dikkat çekmek için 10 kişilik bir ekip kuran öğrenciler, "Ben okulumda" sloganıyla özel bir prodüksiyon ile sosyal sorumluluk videosunu kayda aldı. Öğrenciler videolarında yaptıkları konuşmalarla, geri dönüşüme ve tasarrufa dikkat çekti.

Öğrencilerin büyüklere örnek olacak projesiyle, 2018 yılı eylül ayından 2019 yılı mayıs ayı sonuna kadar; toplam bir ton kağıt, 350 kilo atık pil ve bir ton plastik atığı geri dönüşüme kazandırılırken, yapılan tasarrufla da okulun elektrik ve su faturalarında da yüzde 10 azalma sağlandı.