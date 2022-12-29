Çeşmeli öğrenciler, 'Tüketen değil, üreten bireyler' olarak yetişiyor

Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu 1000 Okul" projesi içinde yer alan Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulundaki öğrenciler, doğa ve çevre dostu bireyler olarak yetiştirilirken, aynı zamanda "Tüketen değil, üreten bireyler" olmaları için bir takım projeler gerçekleştiriliyor.

Projelere ilişkin bilgiler veren 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Müdürü Züleyha Can, öğrencilerin çevre bilincinin gelişmesine önem verdiklerini belirterek, okul bahçesinde 100'e yakın bitki çeşidi olduğunu, öğrencilerin bitkilerin bakımını yaptıklarını, doğayı tanımalarının yanı sıra korumayı da öğrendiklerini söyledi. Can; "Öğrencilerimizin çevre bilincinin gelişmesi için devam etmekte olan birçok projemiz yanında, seramik atölyemizde, çocuklarımız seramik saksılar yapıyorlar. Okul bahçesinden aldıkları topraklarla saksıları dolduruyorlar. Topraklardan solucanlar çıkabiliyor. Solucanların toprakları havalandırdığını anlatarak, bu tür canlıların faydalarından da bahsediyoruz. Çocuklarımız, kendi ürettikleri ve toprak doldurdukları saksılara bitkiler diktiler. Bitkileri suluyorlar. Bakımlarını yapıyorlar" dedi.

"Tüketen bireyler değil, üreten bireyler yetiştiriyoruz"

Öğrencilerin kendi yaptıkları saksılara elleri ile diktikleri bitkiler büyüyünce bir başka proje içine dahil edeceklerini belirten Okul Müdürü Can, 'Tüketen değil, üreten bireyler yetiştiriyoruz' adlı projelerini anlattı. Can, "Çocuklarımız sosyalleşsin, yetenekleri gelişsin, para kazanmanın ne kadar zor olduğunu öğrensin, bilgisayar bağımlısı olmasın diyerek, Alaçatı pazarında stand açıyoruz. Kendi ürettikleri saksılarda yetiştirdikleri bitkileri pazardaki stantta hem sergiyecekler, hem de satışını yapacaklar" diye konuştu.

"Seramik atölyemizde bir amacımız, çocukları sanatla temas ettirmek"

15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Seramik Atölyesi Sorumlusu ve Eğitmeni Ertan Köseoğlu, "Seramik atölyemizde bir amacımız, çocukları sanatla temas ettirmek. Kil, ekolojik bir malzeme. Çocuklarımıza el, göz koordinasyonunu öğretmek dışında, ekolojik bilgiyi de vermek istiyoruz. Hem sanatı, hem ekolojik bilgiyi geliştirerek, bir takım faaliyetler yapıyoruz" diye belirtti.

"Çocukların doğa dostu, çevre dostu bireyler olarak yetişmeleri için böyle bir proje gerçekleştirdik"

Seramik Atölyesi'nde gönüllü eğitmenlik yapan Gül Özerdekli, çocuklara bitkileri dikmeyi ve bakımını öğretirken, gönüllü seramik eğitmeni Özen Köseoğlu da bir açıklama yaparak, "Seramik atölyemiz 6 yıldır faaliyet gösteriyor. Atölyemizde sanatsal bir takım etkinlikler de yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu projede, çocuklarımız kendi ürettikleri seramik saksılara sukulent çiçekleri diktiler. Bu çiçeklerin dikimini, nasıl bakacaklarını öğrendiler. Doğayı tanımaları açısından önemli bir çalışmaydı. Bugün çiçeklerini suladılar. Sularken de çiçekleri ile konuştular. onların stresli olup olmadıklarını anladılar. Onlara dokundular. Çocukların doğa dostu, çevre dostu bireyler olarak yetişmeleri için böyle bir proje gerçekleştirdik" diye anlattı.