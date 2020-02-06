Çeşmeli öğrencilere gıda eğitimi veriliyor

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Gıda Eğitimi İşbirliği" anlaşması çerçevesinde İlkokul 4. sınıf öğrencilerine gıda eğitimleri verilmeye başlandı.

İzmir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayınlanan, eğitim ve yayım seferberliği programı kapsamında, Çeşmeli öğrencilere gıda eğitimleri, hijyen eğitimleri ve sağlıklı beslenme konularında Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi Ahu Çoban tarafından ilk eğitim, 16 Eylül İlkokulu öğrencilerine verildi.

Gerçekleştirilen ilk eğitim programına, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci ve Çeşme Özel Büro temsilcisi Ahmet Acaroğlu da katıldı. Ziraat Yüksek Mühendisi Keçeci, "Geleceğimiz olan çocukların, gıda konusunda bilgi düzeylerinin artırılması ve bilinçlendirilmesi için İl Müdürlüğü programı doğrultusunda, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, eğitim programına, 16 Eylül ilkokulu 4. sınıf öğrencileri ile başladıklarını söyledi. Keçeci, gerçekleştirilen ilk eğitim programından öğrencilerden çok güzel dönüşler aldığını belirterek, öncelikle Çeşme'de ki tüm ilk okullarda bu eğitim programının uygulanarak, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Eğitim programını sunan Gıda Mühendisi Ahu Çoban ise, sunumları öğrencilerin anlayacağı dilde hazırladıklarını, alışveriş yaparken, kantinden bir ürün alırken nelerin yapılması gerektiğini öğrencilere anlattıklarını ve eğitim sonunda öğrencilerin aklında kalıcı izler bırakmayı hedeflediklerini belirtti.