Çeşmeli öğrencinin damla sakızı ve Arapsaçı ile yaptığı karides yemeği altın madalya kazandı

İZMİR (İHA) – Fuar İzmir'de Travel Turkey ile eş zamanlı gerçekleştirilen IBATECH İzmir Fuarı'ndaki yemek yarışmasına katılan Çeşmeli Hasan Avcı, yaptığı damla sakızlı ve Arapsaçlı karides yemeği ile altın madalya kazandı.

Fuardaki yemek yarışmasına, Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 12 öğrenci ile katılırken, öğrenciler, 1 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Altın madalyayı, Çeşmeli berber Mümin Avcı'nın 12. sınıfta okuyan oğlu Hasan Avcı, damla sakızı ve Arapsaçı ile yaptığı karides yemeği ile kazandı.

Yahya Kerim Onart Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden, Özge Azaklı, Hasan Hüseyin Polat ve Selçuk Bozkurt gümüş madalya kazanırken, Okul Başkanı Merve Sever, Başkan Yardımcısı Elif Karataş, Pınar Daşkıran ve Utku Kılınç bronz madalya kazandı.

"Bizleri gururlandıran 8 madalya kazandılar"

Çeşmeli öğrencilerin gururlandıran başarısının ardından bir açıklama yapan Yahya Kerim Onart Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Hüseyin Yallı, IBATECH İzmir ile ortaklaşa düzenlenen İzmir'in Şefleri Uluslararası Yemek Yarışması'na, okul olarak 12 öğrenci ile katıldıklarını belirterek, "Bu yarışma, daha önceleri ulusal düzeyde düzenleniyordu. İzmir'de, uluslararası bazda ilk defa düzenlendi. İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği düzenledi. 6 ülkeden, yaklaşık 700 öğrenci katıldı. Biz de, En İyi Bireysel Lise Öğrenci Kategorisi'nde katıldık. Öğrencilerimizden birisi tavuk, birisi pirzola, birisi bonfile, diğerleri de balık ve deniz ürünleri ile yarıştılar. Öğrencilerimiz güzel bir başarı gösterdiler. Hazırlık aşamasında, Çeşme'deki turistik otellerimiz desteklerini esirgemediler. Altınyunus Otel, Boyalık Beach Otel ve Pırıl Otel'in şefleri öğrencilerimizin yarışmaya hazırlanmasında çok yardımcı oldular. 6 Aralık Perşembe günü yarışmaya gittik. Toplamda 4 oturumda yarıştık. Yarışma sonucunda bizleri gururlandıran 8 madalya kazandık. Öncelikle öğrencilerimi tebrik ediyorum. Emekleri geçen alan öğretmenlerimiz Rabia Cücük ve Nurşen Beki'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Okul yönetimimiz de malzeme temini ve ulaşım konusunda destek sağladı" diye anlattı.

"Çocuklarınızı meslek liselerine yönlendirin"

Mesleki Teknik Liselere yeterli ilginin gösterilmediğinden yakınan Yallı, "Meslek lisesi, memleket meselesi gerçekten. Meslek liselerinin yeterince tercih edilmemesinin nedeni olarak, ailelerin yeterince bilinçlendirilmemesini görüyorum. Ailelerimiz bilinçlenmeyince, gençlerimiz de bilinçlenmiyor. Aileler, 'Benim çocuğum, Anadolu Lisesi, Fen Lisesinde okusun, üniversiteyi kazansın' istiyor. Gelin görün ki, şu anda ülkemizde üniversite mezunları, işsizler ordusuna dönüşmüş durumda. Meslek liselerinden mezun olan öğrenci, Ustalık Belgesi'ne, İşyeri Açma Belgesi'ne, Usta Yöneticilik Belgesi'ne sahip oluyor. Elinde çok iyi bir mesleği olarak okuldan çıkıyor. İsterse kendi branşında, 4 yıllık fakülteyi kazanıp, üniversite mezunu da olabilir. Anadolu Lisesinden sonra üniversiteyi bitirip, işsiz olmaktansa, Meslek Lisesinden sonra çok iyi bir işte çalışma imkanı olabiliyor. Çeşme, bir turizm bölgesi. Yiyecek içecek anlamında kalifiye eleman ihtiyacı çok fazla. Mezunlarımız iş bulmakta zorlanmıyorlar. Meslek Liseleri, gerçekten geleceğimiz için çok önemlidir. Sektörde kalifiye eleman sıkıntısını Meslek Liseleri ile çözebiliriz" diyerek, öğrenci velilerine, ortaokul sonrasında çocuklarını Meslek Liselerine yönlendirmeleri için çağrıda bulundu.

"Aşçılığın sonunun olmadığını öğrendim"

İzmir'in Şefleri Uluslararası Yemek Yarışması'nda, Çeşme'nin damla sakızı ve Arapsaçı ile yaptığı karides yemeği ile altın madalya kazanmayı başaran, Yahya Kerim Onart Mesleki Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, "Bu okulu tercih etmemdeki en büyük etkenlerden birisi, aşçılığa olan merakım. Aşçılığı sevdiğim için bu okula geldim. Okuduğum sürece, meslekle ilgili çok şey öğrendim. Aşçılığın sonu olmadığını öğrendim. Kendini ne kadar yenileyebilirsen, ileriye ne kadar gidebilirsen, meslekte o kadar başarılı olabileceğini öğrendim. Daha şimdiden meslek hırsı kazandım. Sürekli yeni şeyler öğrenme gayreti içindeyim" diyerek Meslek Lisesini seçme nedenini açıkladı.

"Hem fiziksel, hem psikolojik olarak hazırlandım"

Yemek yarışmalarına, sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da hazırlandığını ifade eden Avcı, "Bu yılın başlarında TÜYAB'daki fuarda gerçekleştirilen yarışmaya bireysel ve ekip olarak katılmıştık. Bireysel yarışmada, gümüş madalya kazanmıştım. Ekip olarak da bronz madalya aldık. Ayrıca Güzelbahçe'de, Taşpakon'un düzenlediği yarışmaya da katıldık. Orada da gümüş madalya kazandım. İzmir'de düzenlenen bu yarışmaya da kendimi çok iyi hazırlamıştım. Özellikle psikolojik olarak çok iyi hazırlandım. Bana destek veren aileme, öğretmenlerime ve oteldeki şeflerime çok teşekkür ediyorum. 2 sene de staj yaptığım Boyalık Beach Otel'deki şeflerim beni çok iyi hazırladılar" diye anlattı.

"Mesleğimde ilerlemek için çok çalışacağım"

Kendisine altı madalya kazandıran yemeğinden de söz eden Avcı, "Jumbo karidesten yaptığım yemeğimde, yassı makarna kullandım. Ege'nin ve Çeşme'nin bilinen otlarından olan Arapsaçı kullandım. Ayrıca Çeşme'mize özgü olan damla sakızını da kullandım. Karidesi, damla sakızıyla sosladım. Farklılığı, Çeşme'mizin Arapsaçı ve damla sakızı oldu. Yarışmanın sonuçları açıklanıncaya kadar çok stresliydim. Kendime güveniyordum, altın madalya kazandığım açıklanınca çok mutlu oldum. 7 arkadaşımın da madalya kazanması, beni ayrıca mutlu etti. Verdiğimiz emekler, çalışmalarımızın boşa gitmemesi, beni gerçekten mutlu etti. Önümüzdeki yarışmalarda da, çok çalışarak başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Okul bittikten sonra da üniversitede gastronomi eğitimi almak istiyorum. Üniversiteden sonraki hedefim de, her aşçının ulaşmayı arzuladığı gibi aşçıbaşı olmak. Mesleğimde ilerlemek için çok çalışacağım. Belki de Çeşme'den çıkan bir masterchef olurum" diyerek hedefini yükseltti.