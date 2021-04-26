Çeşmeli öğretmenin 23 Nisan şiiri bestelendi

Alaçatı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Özhan Bakadur'un oğlu Ada için yazdığı 23 Nisan şiiri, Kemençe ve ud sanatçısı, bestekar Ahmet Kadri Rizeli tarafından bestelendi.

Çeşmeli Fizik Öğretmeni Özhan Bakadur'un oğlu Ada için yazdığı 23 Nisan şiiri, çoğunluğu tango tarzında, 550'yi aşkın bestesi bulunan, klasik kemençe ile caz-alaturka denemeleri olan ve çok sayıda albüm çalışması bulunan kemençe ve ud sanatçısı Ahmet Kadri Rizeli tarafından bestelendi.

Yaptığı besteyi, "Musiki Dostları" adlı sosyal medya kanalında çalıp söyleyen Ahmet Kadri Rizeli, şarkının çıkış hikayesini anlattı. Rizeli, "Bu şarkının bir hikayesi var. Nasıl Yaptım? Çok sevdiğim bir abim telefon etti, '23 Nisan akşamı ne okuyacaksın? 23 Nisan ile ilgili bir şeyler yaptın mı?' dedi. 'Yapmadım abi, ne gelirse, şarkılarımdan, tangolarımdan okurum' dedim. 'Sen doğum günü şarkısı yaptın. Marş yaptın. Niye 23 Nisan şarkın yok?' dedi. Bir gün Mustafa Dinçkol dostumuz, bana bir şiir gönderdi. Sevgili Özhan Bakadur kardeşimizin oğlu Ada için yazdığı bir 23 Nisan şiiri. Sabah erken udu aldım. Bir şarkı çıktı" dedi.

Çeşmeli öğretmen Özhan Bakadur da, kendisini ve oğlunu çok sevindiren şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, teşekkür etti.