Çeşmeli otelciler sezona hazır

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Koronaya karşı tüm tedbirlerimizi en üst standartlarda almaya başladık. Çeşme otelcileri olarak sezona en etkili ve en hızlı hazırlanabilecek işletim düzenine sahibiz" dedi.

Korona virüs (Covid-19) ile ilgili son günlerde üst üste gelen iyimser haberlerin heyecanlarını artırdığını belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Mayıs ayı sonunda sezonunun açılışını dört gözle bekliyoruz. Çeşmenin gözü, her zaman olduğu gibi bu sezon da sevenlerini ağırlamak için yollarda. Biz, koronaya karşı tüm tedbirlerimizi en üst standartlarda almaya başladık. Bakanlığımızın öngördüğü sertifika standartlarının hazırlığının ve demosunun Çeşme'de uygulanması için talepte bulunduk. Çeşme otelcileri olarak sezona en etkili ve en hızlı hazırlanabilecek işletim düzenine sahibiz. Yatak kapasitemizin yüzde 50'den fazlası butik hizmet vermekte, diğerleri de oda kahvaltı ve yarım pansiyon servis vermektedir. Yani servis anlamında korona tatil standartlarına neredeyse yüzde 50 hazırız. Başka hiçbir bölge bizim kadar hızlı hazırlanamaz" diye konuştu.

"Milyonlarca tatilcimiz Çeşme'ye gelmeyi sabırsızlıkla bekliyor"

Bu sezonda Çeşme'yi tercih edecek olanların içlerinin rahat olmasını, tedirgin olmamalarını vurgulayan Demir, "Yine Alaçatı sokaklarında dolaşacaklar, Ilıca'da, Pırlanta'da, Altınkum'da, Delikli Koy'da, Ayayorgi'de ve tüm plajlarımızda doyasıya denize girecekler, Dalyan'da balıklarını yiyecekler. Otelcilerimiz, esnafımız ve tüm Çeşmeli vatandaşlarımız hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmasınlar. Bu sezon nostalji karışımlı özlediğimiz bir Çeşme sezonu olacak ve herkes mutlu olacak. Milyonlarca tatilcimiz Çeşme'ye gelmek için normalleşme sürecini sabırsızlıkla bekliyor. Çeşme'de tatil alışkanlığı olan hiç kimse, başka bölgeleri tercih etmiyor. Deniyorlar ama tekrar Çeşme'ye geliyorlar. Onları bu yıl daha özel ağırlayacağız. Ayrıca Çeşme'nin atmosferi, korona için hiç uygun değil. Hep birlikte, koronanın Çeşme'ye girişine müsaade etmeyeceğiz" dedi.