Çeşmeli turizmciler Travel Turkey'den memnun

ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı ve Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, şimdiye kadar yapamadıkların kontratları Travel Turkey'de yaptıklarını söyleyerek, "Travel Turkey, gerçek amacına ulaşıyor" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği olarak Travel Turkey İzmir'e, Çeşme Belediyesi'nin "Çeşme" adıyla açtığı stanta katıldıklarını belirten Belge, Boyalık Beach Otel olarak da her yıl olduğu gibi ayrı stanta katıldıklarını ifade ederek,"Fuara ilgi çok yoğun oldu. Travel Turkey Fuarı, Çeşme için konrtratların yapıldığı bir fuardır. Şimdiye kadar yapmadığımız kontratları da burada sonlandırıp, 2019'a öyle giriş yapacağız. 12'ncisi düzenlenen bu fuar, bizim turizmimizin olmazsa olmazı. Ttravel Turkey İzmir'de iddialı bir fuar. Gerçek amacına ulaşıyor" diye konuştu.

"Uzakdoğu fırsatlarını kaçırmamamız gerekir"

Çeşme'ye Uzakdoğu'dan büyü ilgi olduğunu açıklayan Belge, "2018'den 2019'a yabancı turist sayısında, otel olarak ve Çeşme olarak, yüzde 104 artışımız var. Genel geceleme içinde de, yüzde 11'lerden yüzde 25'lere geldi. Bizim için dış pazar çok önemli. Geçen yıl Çin'deki bir fuara katılmıştım. Şu anda İzmir'de ve Çeşme'de Çinliler, Almanlar'dan sonra ikinci sıraya yerleşti. Çinliler, şu dönemde de ziyaretlerini sürdürüyorlar. 2018 yılı Çin'de Türkiye yılıydı. 2019 da Japonya'da 'Türkiye Etkileşim Yılı.' Bu fırsatları kaçırmamamız gerekir. Bu fırsatları kaçırmadığınız zaman, amacınıza doğru gidiyorsunuz" şeklinde konuştu.

Çeşme turizminin süresinin uzaması ile ilgili görüşlerini de açıklayan Orhan Belge, "Yıllardır 'termal, termal' dedik, ama galiba işin sonuna geldik. 2019'da, kazmanın vurulacağının sinyallerini aldık. 60-70 gün dedikleri Çeşme turizmi, geçtiğimiz yıl dolu dolu 120 günü buldu. Kimse bize 60-70 gün demesin. Bundan sonra tek amacımız, sezonu 6 aya çıkarabilmek. Bunu da başaracağız. Gastronomi derseniz, gastronomi bizim adımız. Olmazsa olmazımız. Bu konuda Çeşme olarak çok iddialıyız. Termal de sezonu uzatma açısından çok büyük katkı sağlayacak" dedi.