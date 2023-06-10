Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), 2023 yaz sezonu nedeniyle "yaza merhaba" kokteyli gerçekleştirdi. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, "İlimizin yabancı ziyaretçi sayısı, ilk 5 aylık süreçte 351 bin 750 kişiye ulaşmıştır. Bir önceki yıla oranla yüzde 15,14'lük artış söz konusu. Müze ve ören yerlerimizi ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 186 bin 41 kişidir. Burada da önceki yıla oranla yüzde 32,46 oranında artış görülmekte" dedi.

Çeşmeli turizmciler, "yaza merhaba" dedi. Gerçekleştirilen kokteyle; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve turizmciler katıldı.

Kokteylde bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Ülkemiz, yüzyılın felaketi diyebileceğimiz bir deprem yaşadı. Çeşmeliler de otelcisinden vatandaşına, kamu görevlisinden personeline herkes ilçemizde konuk ettiğimiz depremzede misafirlerimizi ağırladık. Hala daha bazı depremzedeleri konuk etmeye devam ediyoruz. Ben de turizmcilere ve Çeşmelilere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Çeşme'nin turizmde gelişmesi için el birliği ile çalışacağız"

Yeni sezonda Çeşme'yi ziyaret edecek olan misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması dileğinde bulunan Kaymakam Maraşlı, "Çeşme'nin sezonu 2 ay diye ifade ediliyor. Önümüzdeki hafta okulların kapanmasıyla beraber Çeşme'de oldukça yoğunluk olacağının farkındayım. Çeşme 12 ay turizmin yapılabileceği bir yer. Çeşme'nin sadece denizinden değil, rüzgarından, tarihinden, sokaklarından, termal sularından ve özellikle yarımada ile İzmir'inden faydalanılabilecek bir yer. Bunu siz turizmcilere defaatle ifade ediyoruz. İzmir'in hemen hemen yarısı kadar yatak kapasitesine sahip bir ilçedeyiz. Misafirlerimizi restoranlarımızda ağırlayıp, eğlence mekanlarımızda eğlendirip, tüm yarımadayı ve İzmir'i gezdirebiliriz. Çeşme, yılın 10-11 ayı turizm hizmeti verebilecek pozisyonda. Tüm yatımcılarımıza ve turizmcilere sezona bağlı kalmamalarını talep ediyorum. İnanın, ilkbahar ve sonbaharda açık olduğunuzda, müşteriniz mutlaka gelecektir. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; yabancı turist, ülkemize döviz getirecektir. Yabancı turist, Çeşme'yi, Alaçatı'yı çok iyi biliyor. Daha fazla tanıtabileceğimizi, daha fazla turist ağırlayabileceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Tanıtımların, daha çok yabancı turiste yönelik yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yatırımları da bu şekilde planlarsak, el birliğiyle Çeşme, zaten Türkiye'nin gözbebeği. Dünyanın da gözbebeği olabilecek bir statüye çıkabileceğine inanıyorum. Kaymakamlık olarak, Çeşme turizminin ve turizmcinin her zaman yanındayız. Çeşme'nin turizmde gelişmesi için el birliği ile çalışacağız" diye konuştu.

"Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 963 milyon turist seyahat etti"

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da yaptığı konuşmada, "Dünya Turizm Örgütü raporuna göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 963 milyon turist seyahat etmiş, yani dünya nüfusunun yaklaşık 8'de biri turizme katılmış ve bu alanda yapılan harcamaların boyutu, 1 trilyon doları geçmiş durumdadır. 'Seyahat endüstrisi' olarak tanımlanan bu dev sektör, yeni bir ivme kazanmış görünüyor. Bizler de bu pastadan azami pay almak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu amaçla turizmimizin gelişmesine, turistik yatırımların yönlendirilmesine, sektörde sunulan hizmetlerin belli standartlara kavuşturulmasına, sürdürülebilirliğine ve ilin tanıtımına yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz" diye belirtti.

"İlimizde yabancı ziyaretçi sayısı ilk 5 aylık süreçte 351 bin 750 kişiye ulaşmıştır"

İzmir turizmi hakkında da bilgi veren Karaçanta, "İlimizin yabancı ziyaretçi sayısı, ilk 5 aylık süreçte 351 bin 750 kişiye ulaşmıştır. Bir önceki yıla oranla yüzde 15,14'lük artış söz konusu. Müze ve ören yerlerimizi ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 186 bin 41 kişidir. Burada da önceki yıla oranla yüzde 32,46 oranında artış görülmekte. Turizm sezonunun başladığı bu dönemde rakamlardaki artış trendinin hızlandığını görüyoruz. İlimizin tanıtımı konusunda, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız, destinasyon odaklı tanıtımda İzmir'e büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, çeşitli ülkelerden davet edilen basın mensupları, turizm yazarları, tur operatörleri, sosyal medya fenomenleri ilimizde ağırlanmış ve İzmir'in yurt dışında tanıtımına yönelik etkin çalışmalar yapılmıştır. İzmir'de ilan edilen 19 adet turizm alan ve merkezinde planlama çalışmalarının olduğunu ve bu kapsamda Çeşme Turizm Merkezine yönelik planlamaların devam ettiğini belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"Çeşme, depremzedeleri otellerde ağırlayarak Türkiye'ye örnek oldu"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, depremzedeleri otellerinde konuk eden turizmcilere teşekkür ederek, "Sizler birer kahramansınız. Bu, sadece birer plaketle ödenebilecek borçlar değil; Çeşme halkı, Çeşme'nin adını bir bayrak gibi göndere çekip, Türkiye'ye önder olup, bu ekonomik koşullarda, elektrik paralarının bu kadar yüksek olduğu ve maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu dönemde, gönlünüzün zenginliği ile o kış günlerinde odalarınızı ve mutfaklarınızı depremzedelere bilabedel açarak, maddi yardımlarda da bulunarak, 1970 depremzedeyi ağırladığınız için hepinize minnettarım ve teşekkür ediyorum. Çeşme bu konuda Türkiye'ye önder oldu" diye kaydetti.

"Çeşme'nin dünyaya tanıtılması için çok mücadele ettik"

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir de, "Gelenekselleşen yaza merhaba kokteylimizi, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapamamıştık. Bu kokteyl ile bu sezona adım atmış oluyoruz. İyi bir sezon yaşarız diye düşünüyoruz. ÇEŞTOB, 25 yıldır sizlerle. 25 yıldır, dünyanın her tarafında Çeşme'yi tanıtmak için çalışıyor. Çeşme'nin, su içilebilir bir isim olmaktan çıkıp, sevilen ve dünyanın 60-70 ülkesinde destinasyon olarak görülen bir isim olarak anılması konusunda imzamızı attık. ÇEŞTOB'un bugünlere gelmesi kolay olmamıştır. Özellikle Avrupa, İngiltere, Rusya dahil, tüm destinasyonlarda, içten ve samimi uğraşlarla, Çeşme'nin dünyaya tanıtılması için çok mücadele ettik" diye belirtti.

"Bin 970 depremzedeye Çeşme otelleri yuva oldu"

ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Son üç yıldır ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Pandemi, arkasından 280 ülkede hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremi yaşadık. Deprem çok acı verdi. Deprem ile birlikte hepimiz yıkıldık. Depremzedelere yuva olmak için hemen depremin ilk 48 saatinde, Çeşme'deki otellerin depremzedelere açılması yolunda, Belediye Başkanımızla birlikte karar aldık. 1970 depremzedeye Çeşme otelleri yuva oldu. Bir aya yakın ağırladık. Onların tüm ihtiyaçlarını karşıladık" diye açıkladı.