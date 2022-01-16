Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, erken rezervasyonlarda ciddi artış olduğunu ifade etti. 2022 sezonunun turizm açısından hareketli geçeceği beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Şu anda erken rezervasyonlar ile ilgili özellikle yurt içi ve yurt dışı tur operatörleri, Türkiye'deki çok sayıdaki acente ve online kanallar, ciddi bir erken rezervasyon kampanyası başlattı. Doların da yüksek değerlere ulaştığı bu dönemlerde erken rezervasyon ile tatil satın almak çok daha avantajlı. Çünkü fiyatlarda yüzde 25-30'lara varan bir indirim söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu indirimler kalkabilir. Erken rezervasyon dönemleri ocak, şubat, mart ve nisan ayının son haftasına kadar devam ediyor. Sonraki tarihlerde uzamayabiliyor. Talep gelirse fiyatlar sürekli artışa geçebiliyor. O nedenle fiyatların uygun olduğu bugünlerde erken rezervasyonunuzu yaptırın diyoruz" diye konuştu.

"Rezervasyon oluştururken ödemenin tamamını yapmayın"

Tatilcilerin mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri uyarısında bulunan Demir, "Özellikle rezervasyon anında yapılan ödemeleri garanti edici bir takım bilgiler ve belgeler edinilmesi gerekiyor. Eğer bir acente üzerinden rezervasyon yaptırıyorsanız, muhakkak o acentenin güvenilirliği ve acentenin referansının ölçülmesi gerekir ki, ödediğiniz paranın karşılığını alabilesiniz. Birçok tatilci rezervasyonunu yaptırıyor. Fakat oteline gittiğinde rezervasyonunu göremeyebiliyor. 'Rezervasyonunuz yok' yanıtını alabiliyor. Böyle önemli mağduriyetleri birçok kez gördük. Mağduriyet yaşanmaması için rezervasyon oluştururken ödemenin tamamını yapmayın. Yüzde 25, yüzde 30, hatta yüzde 50'ye kadar ödeme yapın. Kesinlikle son dakikaya kadar rezervasyonunuzu iptal edebilmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir olağanüstü durumunuzda, tatile gidememeniz söz konusu olduğunda, rezervasyonunuz iptal edilerek ödemenizi geri alabilmeniz gerekir. Bu da ancak güvenilir acentelerle mümkün" ifadelerini kullandı.

"Online kanallar üzerinden yapın"

"Rezervasyonunuzu daha çok online kanallar üzerinden yapmanızı öneriyoruz" diye vurgulayan ÇEŞTOB Başkanı Demir, şöyle devam etti: "Nasıl ki, online alışverişlerimizde iade garantisi oluyor, burada da son güne kadar rezervasyonunuzu iptal ettirebilmeniz gerekir. Hatta uluslararası online kanallar bu konuda oldukça güvenilir. Tatil için erken rezervasyon yaptıracak tatilcilerin mağduriyet yaşamamaları için bu konuda hassas olmalarını öneriyoruz."