Çeşmeli üretici kısıtlama günlerinde de üretimde

Yeni tip korona virüsü salgınının önüne geçebilmek için etkin mücadele yürütülürken, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Çeşmeli çiftçiler tarlalarında çalışmaya devam ediyor.

Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Çeşme'de 500 dolayında üreticinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu belirterek, ekim - dikim dönemi olması nedeniyle Çeşmeli üreticilerin kısıtlama günlerinde de tarlalarında üretimi sürdürdüklerini açıkladı.

Çeşmeli üreticileri tarlalarında ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürü Keçeci, vatandaşların sorunlarını dinledi. Keçeci, yaşanılan bu zor günlerde, üreticilerden tek isteklerinin üretime aralıksız devam etmeleri olduğunu söyledi.