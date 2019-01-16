Çeşmeliler, Öykü'lere umut olmak için kan verdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde onlarca kişi, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen, 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve diğer lösemili çocuklara donör olabilmek için Kızılay kan bağışı aracında kuyruğa girerek kök hücre bağışında bulundu.

İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin ilik nakli olmayı bekleyen kızları Öykü Arin için başlatılan kök hücre kampanyaları sürüyor. Yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen kampanya kapsamında, Kızılay kan bağışı aracı, 15-16 Ocak tarihlerinde Çeşme'ye gelerek, kök hücre bağışı ve Kızılay'daki azalan kan stokları nedeniyle de kan bağışı topladı.

50 yaşın üzerindekiler bağışta bulunamadı

Cumhuriyet Meydanı'na gelen Kızılay aracı, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Çeşmelilerin akınına uğradı. Sosyal medya üzerinden haberleşen çok sayıda Çeşmeli vatandaş, 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve donör bekleyen çok sayıdaki lösemili çocuğa yaşam umudu olabilmek için araca gelerek kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kök hücre bağışında bulunabilmek için 18-50 yaş sınırı olması nedeniyle kök hücre bağışında bulunmak için gelen çok sayıdaki 50 yaşın üzerindeki vatandaş ise bağışta bulunamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerine mesaj göndererek, kök hücre bağışında bulunmalarını istedi. Dernek Başkanı Porsuk, davetine uyan yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile birlikte bağış aracına gelerek kök hücre bağışında bulundu. Çeşme Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Üsteğmen Önder Bulut da, bir grup astsubay ile birlikte gelerek kök hücre bağışı yaptı.