Çeşme'nin 2020 yılı asayiş raporu belli oldu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı koordinasyonunda, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev yönetiminde, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çeşme'de huzur ve güveni sağlamaya yönelik faaliyetleri kapsayan asayiş raporu belli oldu. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk bölgesinde genel güvenlik ve sağlanmış olan huzur ortamının devamı amacıyla, 2020 yılı içerisinde alınan tedbirler ile ilçe girişi olarak kullanılan Alaçatı Otoban gişeleri, Çeşme Otoban gişeleri ve Eski İzmir yolunda yapılan yol uygulamaları ile ilçe genelinde yapılan "Şok" uygulamaların sonuçları ile ilgili rakamlar açıklandı.

4 işletmenin faaliyeti süresiz durduruldu

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında Covid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirler sonucunda, 2020 yılı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine muhalefetten 28 adet işletme tespit edilerek 15 gün süreli faaliyetinden men edildi. 4 işletmenin de Covid-19 salgını tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilerek faaliyetleri süresiz durduruldu.

Pandemi önlemlerine uymayanlara idari para cezası

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince pandemi önlemleri çerçevesinde yapılan denetlemelerde, sosyal mesafe kurallarına uymayan 131 İşletmeye 248 idari işlem yapılarak toplamda 781 bin 200 TL para cezası uygulandı. Maske takmayan bin 258 kişiye 1 milyon 132 bin 200 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 240 kişiye 756 bin TL, karantina kurallarına uymayan 51 kişiye 160 bin 650 TL, sosyal mesafe kurallarına uymayan 115 kişiye 362 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

İzolasyon denetimleri ve işyerlerinin resen denetimleri yapıldı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 21 Mart-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında, polis sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalarda 82 kişinin izolasyon denetimi yapılırken, 825 işyerinin de resen denetimleri yapıldı. Ayrıca 21 Ağustos-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, Çeşme genelinde yapılan İlçe Sağlık Denetim Ekibi (İSDEM) uygulamalarında da 565 ihbarın tamamı karşılanarak 4 bin 151 kişinin izolasyon denetimleri, 13 bin 938 işyerinin de resen denetimleri gerçekleştirildi.

13 insan kaçakçısı zanlısı tutuklandı

Polis sorumluluk bölgesindeki 33 göçmen kaçakçılığı olayında da bin 125 göçmen kurtarılırken, insan kaçakçılığı olayına karışan 24 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılardan 13'ü adli mercilerce tutuklanırken, 1 kişi de adli denetim şartı ile serbest kaldı.

Uyuşturucuya geçit verilmedi

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan narkotik suçlarla mücadele sonucunda ise 4 kg 800 gr esrar, 105 gr kokain, 261 kök kenevir, 73 gr metamfetamin ele geçirildi. Narkotik suçlarla ilgili meydana gelen 102 olayda 163 şüpheli şahıs yakalanırken, yargılanan 23 zanlı tutuklandı.

818 litre kaçak alkol, 227 paket kaçak sigara yakalandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele sonucunda da, 818 litre kaçak alkol, 227 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı. Yapılan adli yargılanma sonucunda ise kaçak alkolden 1 şüpheli adli denetim şartıyla serbest bırakıldı.

Yıl boyunca 2 ölümlü trafik kazası

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği tarafından yıl boyunca yapılan çalışmalarda da 76 bin 502 araç kontrolü yapılarak kurallara uymayan 17 bin 908 plakaya ve 4 bin 716 kişiye toplam 10 milyon 485 bin 750TL idari para cezası uygulandı. 2020 yılında 2 ölümlü trafik kazası, 169 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 vatandaş hayatını kaybederken, 210 vatandaş da yaralandı.

Arama kaydı olan bin 697 kişi yakalandı

İlçe giriş çıkışlarında ve polis sorumluluk bölgelerinde görevli ekiplerce 2020 yılı boyunca yapılan asayiş denetimlerinde de 147 bin 854 şüpheli sorgulanırken, yapılan GBT sorgulamaları sonucunda bin 697 kişi değişik suçlardan arama kaydı olması nedeniyle ilgili mercilere teslim edilmek üzere yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 tabanca, 3 tüfek ve 11 adet de kurusıkı silah ele geçirildi.