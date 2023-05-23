Çeşme'nin kalbi onlara emanet

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla, turizm cenneti İzmir'in Çeşme ilçesinde de acil vakalar artmaya başladı. Medicana Sağlık Grubunun bu yıl hizmete açılan 15'inci sağlık kuruluşu Medicana Çeşme, özellikle yaz döneminde artan kalp sağlığı sorunlarında; kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve acil tıp uzmanları ile ilk müdahaleyi yaparak, Çeşme'de kalp sağlığı ile ilgili sorunlarda önemli bir görevi üstlenecek.

Medicana Çeşme'nin Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Pelin Pınar ve Acil Tıp Uzmanı hekimleri başta olmak üzere oldukça geniş bir ekip, Çeşme'de kalp sağlığı ile ilgili sorunlarda ilk müdahaleyi yapıyor. Yaz döneminde nüfusu 2 milyona ulaşan, ölümlerin çok yaşandığı Çeşme ve yakın çevresinde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Medicana Çeşme, ileri tetkik ve tedavilerde ise Medicana International İzmir Hastanesine 7 gün 24 saat hizmet veren özel ambulansıyla hastaları sevk ederek sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyor.

Kalp krizinde ilk 90 dakika kritik

Kalp krizinde ilk 90 dakikanın çok önemli olduğunu vurgulayan Medicana Çeşme Kardiyoloji Uzmanı Dr. Pelin Pınar, “Hiçbir göğüs ağrısı ihmal edilmemelidir. Ağrı başladıktan sonra, hızla en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve müdahalenin başlaması kalp kasında oluşacak olan hasarı en aza indirmektedir” dedi.

Dr. Pınar, Medicana Çeşme'de; doppler ekokardiyografi, efor testi, tansiyon ve nabız holter cihazları gibi imkanların bulunduğunu belirterek, kalp kapağı ve doğuştan olan; kalp hastalıkları, ritm bozuklukları, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, lipid metabolizma bozuklukları tetkik ve tedavilerinin yapılabildiğini söyledi.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz da, erken tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Büyük damar yaralanmalarında zamana karşı yarışılır, ciddi kan kaybı hayati risk oluşturur. Yine şah damarında darlık ve tıkanıklıklar inmeye, kol ve bacak damarlarındaki tıkanıklıklar ise uzuv kaybına neden olabilir. Halk arasında önemsiz bir rahatsızlık gibi görünen varis ve toplardamar hastalıkları akciğer embolisine yol açabildiği için hayati öneme sahiptir."