Çeşme'nin kardiyoloji uzmanı sorunu geçici olarak çözüldü

Yaz aylarında nüfusun bir milyonu bulduğu Çeşme ilçesindeki Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde, eksikliği sık sık dile getirilen kardiyolog sıkıntısı çözüme kavuştu. Urla Devlet Hastanesinden gelen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burcu Yüzbaş'ın göreve başlamasıyla sorun geçici olarak da olsa çözümlendi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol, uzun zamandır talepte bulundukları kardiyoloji uzmanının Urla Devlet Hastanesinden geçici olarak geldiğini belirterek, "Yaz yoğunluğunun başladığı ve önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da nüfusun bir milyonu aşmasının beklendiği bugünlerde, kardiyoloji uzmanı doktorumuz, poliklinik hizmetine başladı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burcu Yüzbaş, diğer polikliniklerimiz gibi haftanın 5 günü poliklinik hizmeti verecek. Geçici görevle gelen Kardiyoloji Uzmanı'mızın kalıcı olması ve eksik branşlarımızdaki uzman doktorların da görevlendirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burcu Yüzbaş da, Çeşme'de göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, ölümcül sonuçlar doğurabilen kalp hastalıklarının önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de ve dünyada başta gelen ölüm sebepleri, kardiyovasküler hastalıklar oluşturmaktadır. Bundan dolayı biz de insanlarımızın 'can damarı'na dokunuyoruz diyebiliriz. Çeşme'de yaşlı nüfusun fazla olması nedeniyle, kardiyoloji bölümüne ihtiyaç duyuluyordu. Kalp hastalığı için koruyucu hekimlik de çok önemli; ayrıca yaşam tarzı, spor, beslenme ve genetik faktörler de önemli. Değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz faktörler var. tabi biz, değiştirebileceğimiz faktörler üzerinde duruyoruz. Tabi hastada; tansiyon, hipertansiyon, diyabet, ciddi risk faktörleri. Koruyucu hekimlik ve sonrasında ilaç tedavisi, EKG, gerekirse anjiyoya yönlendirilmesi veya ileri tetkiklere yönlendiriyoruz. Ayrıca stres de çok önemli bir faktör. Bu nedenle, özellikle kalp krizi geçirmiş hastalarımız için, gerekirse psikiyatri bölümümüzden de destek alabiliyoruz" diye açıkladı.

Hastanede kalp ve damar cerrahisi olmadığı için aktif ameliyatın mümkün olamadığını belirten Dr. Yüzbaş, "Hasta için de büyük bir risk. Anjiyo, komplikasyon olabilecek bir durum. Damar yırtılması olabilir. Kalp damar cerrahisinin olmadığı bir hastanede aktif ameliyat, göze alınabilecek bir risk değil. Biz poliklinik olarak; kalp hastalığı olanların kalp kontrolleri, kalp kapakçığı kontrolleri, kalp yetmezliği olanların kronik idame kontrolleri, ilk tanı konulması, ritm bozukluğunun felce yol açmaması ve inmelerin önlenmesi gibi sağlık hizmetleri veriyoruz. İleri tetkik ve ameliyat gereken hastaları da imkanları geniş olan hastanelere sevk ediyoruz" diye belirtti.