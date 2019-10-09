Çeşme'nin muhtarlarından doktor sorununa dilekçe

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde 25 mahalle muhtarı, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinin eksik olan bölüm doktorlarının atanması için dilekçe imzaladı.

Çeşme'deki 25 mahalle muhtarı, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde ihtiyaç duyulan doktorların eksikliğinin mağduriyet oluşturduğu belirterek bir dilekçe hazırladı. Dilekçeyi imzalayan muhtarların bu belgeyi, Sağlık Bakanlığı, İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çeşme Kaymakamlığına gönderecekleri öğrenildi.

Mahalle muhtarlarının imzalayıp, mühürledikleri dilekçelerde şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Çeşme'de bulunan Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde doktorların eksikliği, ilçemiz için büyük bir mağduriyet ve sorun haline gelmiştir. Bu nedenden dolayı farklı hastanelere gitmek zorunda kalıyor Çeşme halkı. Yazın 1 buçuk milyonu aşkın nüfusa çıkıyor Çeşme'miz. Hastanemiz alt yapı olarak büyük ve lüks bir yapıya sahip. Çeşmemizin bu mağduriyetinin giderilmesini arz ederiz. Eksik olan bölüm doktorları; göz, nöroloji, dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, fizik tedavi, anestezi uzmanı ve kadın doğum."

Eksik doktorların tamamlanması için mahalle muhtarlarından imza toplama düşüncesinin kendisinden çıktığını açıklayan Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi, "Oğlumu hastaneye, randevu alarak göz doktoruna götürdüm. Sıra alacağım sırada göz doktorunun olmadığını söylediler. Randevu verdiklerini söyledim. Doktorun bir aydır olmadığını ve birçok hastanın gelip, geri dönmek zorunda kaldıklarını anlattılar. Oğlum hem tedavi olamadı, hem de okuluna gidemedi. Bu doktor sıkıntısı üzerine benim aklıma bir fikir geldi. Başhekimin yanına gittim. Kendimi tanıtarak, hastanede hangi bölüm doktorlarının eksik olduğunu sordum. Başhekim dilekçede belirtilen bölümlerin eksik olduğunu söyledi. Bu kadar eksikliğin olması beni çok şaşırttı" diyerek, imza toplama fikrinin ortaya çıkışını anlattı.