Çeşme'nin sakız enginarını tarladan tüketiciye ulaştırıyorlar

Çeşme'de 7 kadın tarafından kısa bir süre önce kurulan Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çeşme'nin ünlü sakız enginarını, tarladan tüketiciye ulaştırıyor.

Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Yüksel, çiçeği burnunda bir kooperatif olduklarını belirterek, "7 kadın tarafından aylar süren titiz çalışmalar sonrası kurulan kooperatifimiz, 'Çeşme'de Tarım var' sloganı ile tarladan tüketiciye, mevsiminde, taze ve günlük hasat edilmiş ürünler sunuyor" dedi. Pandemi sonrası durgun bir dönemde, Çeşmeli çiftçilerin yanında olacak tedbirler alarak, yeni bir hizmet geliştirdiklerini söyleyen Yüksel, "Piyasanın durgun olduğu bu dönemde satış stratejisi geliştirerek Çeşme ve İzmir'de sakız enginarı ile Çeşme limonu satışları yaparak çiftçiyi koruyan önlemler aldık. Çeşme enginarı İzmir'e ulaşıyor. Üretici de memnun. Çeşme'nin ünlü sakız enginarı, mevsiminde tarladan tüketiciye ulaşıyor. Özellikle bu dönemde enginarın sofralara taze ve günlük olarak ulaşmasını çok önemsiyoruz. İzmir'den doktor müşterilerimiz çok talepte bulunuyor. Mevsiminde, Çeşme'nin sakız enginarını almak isteyen tüketiciler, kooperatifimize ulaşabilirler" diye konuştu.