Çeşme'nin "Zeytin denizi" Germiyan'da

İzmir'in Çeşme ilçesinin Germiyan Mahallesi'ndeki Zeytincik bölgesi, 50 bine yakın zeytin ağacını barındırması ve Çeşme'de bir alanda bulunan en fazla zeytin ağacı olması özelliğiyle, "Zeytin denizi" olarak adlandırılıyor.

Çeşme Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Uzunkuyu'daki Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Zeytinyağı Çalıştayı'nda yaptığı sunumda, Çeşme bölgesindeki zeytin ağacı varlığını sayılarla açıkladı. Keçeci, Germiyan Mahallesi'ndeki Zeytincik bölgesinin 50 bine yakın zeytin ağacı barındırması nedeniyle "Zeytin denizi" olarak adlandırıldığını söyledi.

50 yaşın üzerindeki ağaç sayısı 100 bin

Keçeci, Çeşme'de zeytin ağacı varlığının 250 bin civarında olduğunu belirterek, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanın 6 bin 500 dekar kadar olduğunu kaydetti. Çeşme'de 50 yaşın üzerinde zeytin ağacının 100 bin adet kadar olduğunu ifade eden Keçeci, bunun da yarısının Germiyan Mahallesi'nde olduğunu anlattı. Keçeci, Çeşme'deki tarım arazilerinin dışında 600 bin civarında, 'delice' de denilen yabani zeytin ağacı bulunduğunu söyledi.

Ağaçların yüzde 95'i yağlık

Çeşme'deki 250 bin civarındaki zeytin ağacından 1 milyon 250 bin litre zeytinyağı elde edildiğini açıklayan Keçeci, zeytin ağaçlarının sadece yüzde 5'inin sofralık zeytin verdiğini de belirtti. Çeşme'deki yağlık zeytin ağaçlarının cinsinin Memecik, Gemlik, Karaca ve Ayvalık olduğunu söyleyen Keçeci, sofralık zeytin elde edilen zeytin ağaçlarının cinslerinin de; Memecik, Gemlik, Domat ve Hurma zeytin veren Kaba Zeytin olduğunu açıkladı. Keçeci, elde edilen zeytinyağının ekonomik değerinin de 2 milyon 500 bin lira kadar olduğunu ifade etti.

Zeytincilik ile uğraşan 500-700 kişi

Çeşme'de zeytincilik ile uğraşan üretici sayısının 500-700 kadar olduğunu belirten Keçeci, Çeşme'de tarım alanlarının azalması, hastalık, zararlılar, işçilik sorunu ve periyodik bakım yapılamamasının Çeşme'deki zeytinciliğin önündeki en önemli engeller olduğunu söyledi.

8 Ocak'ta zeytin ağacı budama eğitimi verecek

Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Çeşme'deki zeytin üreticilerine doğru budama eğitimi de verdiklerini belirterek, 8 Ocak Salı günü, müdürlüğün uygulama bahçesinde, saat 13.30'da zeytin ağacı budama eğitimini tekrarlayacaklarını da sözlerine ekledi.