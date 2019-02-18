Çeşme'ye yapılacak Eğitim Köyü tanıtıldı

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün uzun süredir üzerinde çalıştığı, Çeşme Eğitiminde İzleme, Geliştirme ve İnovasyon (ÇİZGİ) Projesi kapsamında yapılması planlanan "Eğitim Köyü" toplantı ile tanıtıldı.

Bir otelde yapılan toplantı, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'in konuşması ile başladı. ÇİZGİ Projesi'nin hazırlık aşamasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. ÇİZGİ Projesi'nin, Akademik Çalışmalar, Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler, Değerler Eğitimi ve Okul-Toplum İlişkileri olmak üzere dört ana başlık altında toplandığını ifade eden Çöker, projenin 4 kurum, 37 okul, 74 yönetici, 433 öğretmen, 6 bin 317 öğrenci, 12 bin 500 veli ve tüm Çeşme halkıyla yürütüldüğünü belirtti.

“Çeşme'de Yeniçağ becerilerini sergileyebilen; bilgi ve iletişim teknolojilerini üst seviyelerde kullanan, sorgulayan ve üreten, fiziksel ve duygusal güveni tam, kendisine yeten, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini, anne-babasını, doğayı seven mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diyen Çöker, proje kapsamında yapılması planlanan "Eğitim Köyü" hakkında da bilgi verdi. “52 bin metrekare alan üzerinde kurulması planlanan 'Eğitim Köyü', sınıfsız, programsız, ihtiyaca göre hızla kendini değiştirip güncelleyebilen gelecek yüzyılın okulu olmaya aday” diyen Çeşme İlçe Milli eğitim Müdürü Şahan Çöker, “Bilim, spor, sanat ve doğayı buluşturan eğitim köyümüzde gelecek yüzyılın dersliksiz eğitim konsepti hayat bulacak. Pek çok beceri kazandırdığımız eğitim köyümüzde, Çeşme'deki öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından çocuklara da hizmet vereceğiz” dedi. Bu proje sayesinde Türkiye'nin pek çok yerinden Çeşme'ye öğrenci geleceğinin altını çizen Çöker, “Bu köy Çeşme'nin yeni bir yüzü olacak. Çeşme artık üç aylık turizm sezonu ve magazin dışında, eğitimde de ciddi bir hareket sağlamış olacak. Biz bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Çeşme'deki bu ses bizleri heyecanlandırıyor”

Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'in ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi söz aldı. Protokol üyelerini selamlayarak konuşmasına başlayan Yahşi, “Bugün hep birlikte güzel bir projenin tanıtımına tanıklık ediyoruz. Ben özellikle 850 bin öğrencisi, yaklaşık 60 bin öğretmeni olan güzel İzmir'imizin eğitim politikaları yön vermeye çalışırken bazı ilçelerimizin dezavantajı yaşadığını görürken bazı ilçelerimizin de fersah fersah ileride olduğunu görüyoruz. Şunun altını çizmek isterim ki, dünya müthiş bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Son 30 yılda eğitim reformlarını yaparak değişimi yakalamış ülkelerin bile hala müthiş bir şekilde yeniden değişimin içinde koştuklarını görüyoruz. Dünya artık bilgiyi aktaran öğretmen istemiyor. Bundan sonrası için gerekli olan duyguyu vermek. Çocuklarla mutlaka yüz yüze gelmek gerek” dedi. ÇİZGİ Projesi'ne değinerek “Çeşme'deki bu ses bizleri heyecanlandırıyor” ifadesini kullanan Yahşi, “Bütün eğitim sıkıntılarının minimize edildiği ve geleceğe yönelik iyi bir çizginin yakalandığını ben burada gördüm ve gerçekten bu anlamda sevindiğimi söylemek isterim” diyerek duygularını dile getirdi.

“Çeşme'ye yeni bir değer katacağız”

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da toplantıda kısa bir konuşma yaparak, “Eğitim bir tek okulun, bir tek öğretmenin sorumluluğunda değildir. Eğitim anne-babalar olarak, eğitimciler olarak, idareciler olarak hepimizin birlik ve beraberlik içinde, gönül gönüle yapmış olduğumuz bir faaliyet. Eğitim artık anne karnında başlıyor. Anne karnında müzik dinleyen çocuk müziğe daha yatkın, şiddeti duyarak anne karnında büyüyen çocuk şiddete eğilimli oluyor. Bunlara baktığımızda artık doğumdan önce, doğumda, doğum sonrasında, okul hayatının her aşamasında eğitimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra belki bizler şu an bulunduğumuz konumlarda olmayacağız ama bugün burada tanıtımı yapılan ÇİZGİ Projesi hayata geçtiği takdirde çoktan meyvelerini topluyor olacak. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde sizlerle birlikte Çeşme'ye yeni bir değer katacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kurumlar arası protokol imzalandı

Yapılan konuşmaların ardından ÇİZGİ Projesi ile ilgili olarak kurumlar arası protokol imzalandı. Protokole, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Belediyesi Başkan Vekili Banu Ayhan, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme İlçe Müftüsü Halil Kara, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme İlçe Sağlık Müdürü Nezih Berber, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümit Alkoç, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici imzalarını attı. Gerçekleştirilen imza töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi yapılarak tanıtım toplantısı sona erdi.