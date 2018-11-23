Çeşme'yi heyecanlandıran sosyal konut projesi

Çeşme Belediyesi'nin uzun zamandır beklenen sosyal konut projesi heyecana neden oldu.

Çeşme Belediyesi'nin dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşlar için gerçekleştireceği sosyal konut projesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Reisdere Mahallesi'ndeki sosyal konut alanında düzenleme ve alt yapı çalışmalarına başlandığını açıkladı. Taslak projeler hakkında açıklama yapan Başkan Dalgıç, konutların tek katlı, taş duvarlı ve bahçeli olacağını söyledi. Belediye öncülüğünde bir kooperatif kurulacağını belirten Dalgıç, 2019 Ocak ayında ilan edecekleri tarihte başvuruların kabul edileceğini açıkladı.

"Her zaman, dikey değil, yatay büyümenin savunucusu oldum"

Çeşme Belediyesi'nin, sosyal konut alanında büyük bir adım attığını vurgulayan Başkan Dalgıç, "Reisdere Mahallemizde, 200 dönümlük bir alan içerisinde 412 konutun yer alacağı bir projeye başladık. Bu alan içerisinde düzenlemeler ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. 2019 yılının ilk ayında da ilan ederek başvuruları kabul etmeye başlayacağız. Kurulacak olan kooperatifte yer alacak insanları belirlemek için başvuruları toplayacağız. Ama özellikle yapmak istediğimiz şu; alt yapısı bitmiş, bütün donatıları hazırlanmış olduktan sonra binaların inşaatına başlamak istiyoruz. Binalar tek katlı olacak. Dikine değil, yatay büyümenin her zaman savunuculuğunu yaptım. Geçmişte yaptığım Belediye Başkanlığı dönemimde de yaptığımız imar planlarında bunu uygulamaya çalıştım. Çeşme'ye yakışanın da dikey değil, yatay büyüme olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"2,5 - 3 yıl içinde tamamlanacak"

Kooperatif binalarının 2,5 - 3 yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Dalgıç, "En geç 3 yıl içinde vatandaşlarımız evlerine kavuşmuş olacak. Yapılacak olan evlerin Çeşme için örnek bir proje olacağını da iddia ile söylüyorum. Projeyi tasarlarken, çok katlılık yerine, insanların toprağa, bahçesindeki çime basabileceği yaşam alanları oluşturmak istedik. Bu projeyle öncü olacağımıza inanıyorum. 200 dönümlük alan içerisinde, 412 konut dışında, yeşil alanlar, sosyal donatılar, spor alanları, ticari alan yer alacak. Konutlar dışında kalan bu alanlar öncelikle yapılacak. Bunların çalışması da başladı" diye konuştu.

"Kriterlere uyanlar kabul edilecek"

Belediyenin Başkanlık ve diğer birimleri ile proje üzerinde çalıştığını ifade eden Dalgıç, "775 sayılı Gecekondu Kanunu'na uyan, konutu olmayan, az gelirli vatandaşlarımızın yer alacağı bir kooperatif kurulacak. Herkes başvurabilir, ancak belirlenen kriterlere uymayanlar doğal olarak elenecek. Başvuranların araştırmaları yapılacak. Kriterlere uyanlar kooperatif üyesi olarak kabul edilecek" diye açıkladı.

200 dönüm alan içerisinde yapılacak olan 412 konutun 37'si 72 metrekare, 49 adedi ise 78 metrekare ve bağımsız tek konut olması planlanırken, 158 adedi 72 metrekare, 168 adedinin de 78 metrekare ve ikiz konut olması planlandı.