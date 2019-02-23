Çeşme'yi üzen ölüm

Çeşme'nin sevilen insanı, fotoğraf sanatçısı ve yazar Cavit Kürnek, yüzlerce seveninin katıldığı bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Kürnek, çok sevdiği annesi Leyla Hicran'ın yanına defnedildi.

Uzun süredir İzmir'de tedavi gören 86 yaşında fotoğraf sanatçısı ve yazar Cavit Kürnek, yaşama veda ederek hayata veda etti. Çeşme Hacı Memiş Ağa Camisi'nde ise Kürnek için bir cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Kürnek'in kardeşleri Cavidan Kürnek, İmren Yavuz, yeğenleri Arda Gönül ve Durul Yavuz ile gelini Ayşe Gönül taziyeleri kabul etti.

1978 yılında Çeşme'ye gelip yerleşen Cavit Kürnek, cenaze namazının ardından sevenlerinin elleri üstünde, Çeşme eski mezarlığına götürülerek, çok sevdiği, 41 yıl önce hayatını kaybeden annesi Leyla Hicran Kürnek'in yanına defnedildi.

Yeğeni Arda Gönül, babası gibi sevdiği dayısı Cavit Kürnek'in cenaze töreninin ardından şunları söyledi:

"Dayım, annesi Leyla Hicran Kürnek'i çok seviyordu. Anneannem 41 yıl önce hayatını kaybedince çok üzülmüştü. O zaman Eşrefpaşa'da oturuyorduk. Annesinin ölümünün ardından 'Ben artık bu evde oturamam. Her yerde annemi görüyorum' dedi. Bunun üzerine 1978 yılında Çeşme'ye taşındık. Hastalığı sırasında İzmir'e götürdük. Yoğun bakımda yatarken, sık sık 'Anne, beni yanına al' diye sayıklıyordu. Hayatını kaybedince, annem, teyzem ve ben, Çeşme eski mezarlığında yatan, çok sevdiği annesi Leyla Hicran'ın yanına defnetmeye karar verdik. Şimdi O, çok sevdiği annesine kavuştu. O'nun yanında yatıyor" dedi.

Düzenlenen cenaze törenine; CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, MHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Mustafa Cenger, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, AKP İlçe Başkanı İlter Etike, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce seveni katıldı.