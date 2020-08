ÇESO Başkanı Köfüncü'den Çeşme çıkışı

Son günlerde, Çeşme ile ilgili olumsuz algı oluşturularak ilçeye kötü bir damga vurulmak istendiğini ileri süren Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Neden Çeşme? Sadece Çeşme mi sosyal mesafeyi yok etti? Türkiye'de birçok turizm ilçesi var. Niçin Çeşme gündeme geliyor, anlamak mümkün değil. Biz bu senaryoyu daha önce de gördük. 4 sene öncede burada bir senaryo gerçekleşti. Türkiye'de o kadar turistik ilçe var, o kadar beach club var; neden Çeşme?" diye sordu.

Çeşme'de Ukraynalı bir mankenin darbedilme iddiası ve ardından tartışmaların büyümesi, 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılması ve son olarak da Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yerinin değiştirilmesi üzerine bir basın açıklaması yapan ÇESO Başkanı Köfüncü, "Çeşme'nin böyle bir olayla gündeme gelmesi, esnaf teşkilatı başkanı ve bir Çeşmeli olarak beni derinden üzdü. Dini, ırkı, dili, mezhebi ne olursa olsun, dünyanın hangi milletinden olursa olsun, kadına yapılan şiddeti lanetle kınıyor, o ellerin kırılmasını talep ediyoruz. Ama maalesef dün saat 12.00'den sonra ulusal televizyonlarda alt yazı geçmesinin ardından birçok telefon aldık. Alt yazıda, 'Ukraynalı bir mankenin darp edilmesinden dolayı Çeşme Kaymakamı görevden alındı' diye yazıyordu. Çeşme'den giden ne ilk kaymakamdır, gelen de ne son kaymakamdır" diye konuştu.

"Bu hadise sadece bizde mi oluyor?"

Bir kadına uygulanan şiddetin kesinlikle tasvip edilemeyeceğini vurgulayan Köfüncü, "Takdir edersiniz ki; Çeşme'de, belediye, emniyet, jandarma, hastane, 43 bin nüfusa göre görev yapıyor. Her kişiye bir polis düşmeyeceğine göre, devlet görevini yapmıştır. İkazını yaptıktan sonra 6 işletme hakkında kapatma kararı vermiştir. Süre konusu tartışılır ama bir görüntü göstermek istiyorum; başka turistik ilçelerde pandemi kurallarına uyulmadığı, sosyal mesafenin yok edildiği alanların görüntüsü. Neden buraları değil de, neden Çeşme? Bu hadise sadece bizde mi oluyor? Bütün turistik ilçelerde sosyal mesafe yok edilmiştir. İnsanlarımız gerekli özeni göstermemiştir. Kurallara uymayanlar, görüldüğünde cezayı yemiştir" diye kaydetti.

"Sadece Çeşme mi sosyal mesafeyi yok etti?"

Çeşme'nin üzerine kötü bir damga vurulduğunu ileri süren ÇESO Başkanı Köfüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten pandemi ile beraber kötü günler geçirdik. Bu kısa dönemde de ne kadar çalışabilirsek, ekmeğimizi bir lokma arttırabilirsek, bunun peşinde olmuşuzdur. Fakat bu son olay Türkiye'de gündeme oturmuş, sanki pandemi, korona virüs, pahalılık Çeşme'den çıkıyor gibi algı var. Sosyal medyaya, internete bakın bakalım, hangi turistik ilçelerde neler oluyor? Sadece Çeşme mi sosyal mesafeyi yok etti? Türkiye'de birçok turizm ilçesi var. Niçin Çeşme gündeme geliyor, anlamak mümkün değil. Biz bu senaryoyu daha önce de gördük. 4 sene öncede burada bir senaryo gerçekleşti. Türkiye'de o kadar turistik ilçe var, o kadar beach club var. Neden Çeşme?"

"Ekmeğimizin peşindeyiz"

Çeşme ile ilgili sosyal medyada dedikodu kazanı kaynadığını söyleyen Köfüncü, "Bundan bir ay kadar önce, Çeşme'nin sayılı mekanları ile ilgili 'korona virüsü var' denildi. Korona sanki dükkanlara ulaşmış, sanki hiçbir şey olmuyor. Çeşme İlçe Toplum Sağlığı Müdürlüğü orada, hastane orada. Baksınlar bakalım, sayılar, raporlar orada. Böyle gelişigüzel, 'vurun abalıya' anlayışı olmaz. Her sene Çeşme için bir şey çıkar hale geldi. Ekmeğimizin peşindeyiz, başka bir şeyin peşinde değiliz" diye vurguladı.

"Dedikodulara vatandaşlarımızın, esnafımın itibar etmemesini istiyoruz"

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına her zaman dikkat çektiklerini belirten Köfüncü, "Birçok kişi ile görüştüğümüzde, pandemi kurallarını anlatıyoruz. Mesajlarımızı gönderiyoruz. Basına açıklama yapıyoruz. Sosyal medyadan da insanlarımıza ulaşıp neler yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ama bu bayramda 43 bin nüfuslu bir yerin, 1 milyon nüfusu aşmasıyla sosyal mesafenin yok edilmemesi gerekiyordu, oldu. Cezası verildi. Ama sanki Çeşme haricinde beach club yok, restoran yok. Her yerde var. Sosyal medyadaki dedikodulara, vatandaşlarımızın, esnafımın itibar etmemesini istiyoruz. Önceki gün bir sosyal medyada, 'Çeşme'deki hastane korona virüsten yıkılıyor' denildi. 1 milyon nüfusun olduğu yerde ağrısı, sızısı, romatizmalısı, kalp hastası, tansiyon hastası hastaneye gelecek. Hastanenin koşulları belli. Elbet bir kalabalık olacak. Zaten hastalara sıra veriliyor. Sıranız gelince de muayenenizi oluyorsunuz. Hastanedeki bu yoğunluğu korona ile bağlamak çok kötü. Bu dedikoduları yapmayın. Çeşme'mize zarar veriyorsunuz" diye uyardı.

"Lütfen Çeşme'yi hedeften çıkarın"

ÇESO Başkanı Köfüncü, "Umuyorum ki bundan sonra Çeşme'miz bu tür konularla anılmaz. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum; Çeşme en güvenli yerdir. Yeter ki vatandaşımız sosyal mesafeye, maskeye, hijyene dikkat etsin. Çeşme'de her keseye göre yer vardır. En güvenli ilçelerden biridir. Lütfen Çeşme'yi hedeften çıkarın" sözlerine yer verdi.

"Bütün kaymakamlarımız gönlümüzde yer etmiştir"

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev değişikliği nedeniyle Türkiye'nin birçok esnaf teşkilatından telefon aldığını söyleyen Köfüncü, "Bana 'Başkan, Çeşme'de neler oluyor?' dediklerinde çok üzüldüm. Manşetlerde, 'Çeşme Kaymakamı bu nedenle görevden alınıyor' diye yazılıyor. Bu haberlere baktığımızda, bir Çeşmeli olarak müthiş bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Bugüne kadar görev yaptığım süre içerisinde, bütün kaymakamlarımız gönlümüzde yer etmiştir. Biz hepsinden razıyız, umarım tüm kaymakamlarımız da bizden razıdır" diye belirtti.

"Çeşme'de tüm birimler, pandemi sürecinde cansiperane çalışmıştır"

Pandemi sürecinde Çeşme'deki tüm ilgili birimlerin özveriyle çalıştığını vurgulayan Köfüncü, şöyle devam etti: "Covid-19 çıktığı günden bugüne kadar, Kaymakamım Hacı Mehmet Kara'nın başkanlığında, tüm kurum ve kuruluşlara, görevlerini yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Her kaymakamımızı sevdiğimiz gibi Kaymakamımız Hacı Mehmet Kara'yı da çok sevdik. Ona yeri görev yerinde başarılar dilerken, yeni gelen kaymakamımıza da 'hoşgeldiniz' diyoruz. Başımızın üzerinde yeri var. Çeşme'de tüm birimler pandemi sürecinde cansiperane çalışmıştır. Görevlerini yerine getirmiştir."

"Yeni kaymakamımızın başımızın üzerinde yeri var"

Çeşme'de görev yapan her kaymakamın gönüllerinde yer aldığını belirten Köfüncü, şunları söyledi: "Kaymakamlar gelir gider. Giden gönlümüzde yer almıştır ama yeni gelen kaymakamımızın da başımızın üzerinde yeri vardır. O da gönlümüze girecektir. Çünkü Çeşme; devletini, milletini seven, esnafının devlete saygılı olduğu bir yapıdadır. 15 Temmuz darbe girişiminde, Çeşme esnafı dimdik durmuştu. Dükkanlarını açık tutmuştu. Çeşme'deki vatandaşlar da, esnafım da üstüne düşen görevi yapmıştır. Çünkü devletine sadakatle bağlıdır. Pandemi döneminde, 'dükkanlarınızı kapatacaksınız' denildiğinde, berberinden, kahvehanecisine, bütün mekanlar kapanmıştır. Çünkü devlet bunu bizden istemiştir. Biz de saygıyla yerine getirmişizdir. Normalleşmeye geçildikten sonra mekanlarımız açılmıştır. Biz de şu an ekmeğimizin derdindeyiz."