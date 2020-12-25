ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Bu yılbaşını Covid'e verdik"

Son İçişleri Bakanlığı genelgesiyle otellerde her türlü yılbaşı etkinliklerinin yasaklanmasının rezervasyonları etkilediğini belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Mevcut rezervasyonlarda iptal, gelmesi beklenen rezervasyonlarda da durgunluğa neden oldu. Bu yılbaşını istemeyerek de olsa Covid'e verdik" dedi.

Pandeminin, geçmiş yıllara göre, kış aylarında, yatak sayısında bir düşüş yaşattığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Demir, "Çeşme güzel bir sezon geçirdi diyebiliriz. ÇEŞTOB olarak da pandemi önlemlerini alarak sezona çok güzel hazırlanmıştık. Geçmiş dönemlerde, beş yıldızlı otellerimizden tutun da Alaçatı'daki butik otellerimize kadar, neredeyse yüzde 30-40 doluluk yaşanıyordu. Yani Çeşme'deki 28 bin yatağın 10-12 bini doluydu. Fakat pandemiyle birlikte, kışın açık kalacak otellerin çoğu kapandı. Dolu yatak sayısı 2-3 binlere kadar düştü" diye açıkladı.

"Mevcut rezervasyonlarda iptal, beklenenlerde de durgunluk oldu"

İçişleri Bakanlığının Covid-19 mücadelesi genelgelerinin sürekli güncellendiğini söyleyen Demir, "Kasım ayındaki genelgeye baktığımızda, otellerde saat 22.00'ye kadar müzik izni ve çok yoğunluk oluşturmayacak etkinlikler yapılabiliyordu. Ama son yeni yıl genelgesinde, özellikle yılbaşı ile ilgili tüm aktiviteler, dijital ortamdan dahi olsa müzik yasaklandı. Dolayısıyla bu rezervasyonlara ciddi bir şekilde yansıdı. Mevcut rezervasyonlarda iptal, gelmesi beklenen rezervasyonlarda da durgunluğa neden oldu. Bu nedenlerle Çeşme'de yılbaşını, yılbaşı olarak görmüyoruz. Geçen yıl bu günleri hatırlarsak, Alaçatı sokakları ve Çeşme sokakları yılbaşı için süsleniyordu. Bu yıl Covid-19 ile birlikte, doğal olarak bu tür hazırlıklar yapılamıyor. Bakacak olursak, bu yılbaşını istemeyerek de olsa Covid'e verdik" diye ifade etti.

"Aşı tek umudumuz"

2021 yılında, Mart ayı ile birlikte eski günlerimize döneriz diye umduklarını belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Aşı tek umudumuz. Aşı çare olmazsa, sadece turizm için değil, dünya için felaket olur. Tüm meslek grupları, tüm sektörler, tüm insanlık etkilenir. Ocak, Şubat aylarında gerekli aşılanma yapılır ve etkili olursa, biz Mart ayında hazırlanır ve Nisan ayında da otellerimizi açarız. Belki Alaçatı Ot Festivali'ni bile yapabiliriz diye umuyoruz" diyerek beklentilerini dile getirdi.

"Pandemiden bunalan insanların yaz aylarında tatile çıkacağını umuyoruz"

Dünya nüfusunun 8 milyara yaklaştığını belirten Demir, "İnsanların büyük bölümü evlerine hapsolmuş durumda. Ben birkaç ülkeyi takip ediyorum. Birkaç ülkedeki dostlarımla görüşüyorum. Türkiye'den daha kötü durumda olan ve karantina nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalanlar var. Bu insanların ruh halleri, motivasyonları bozulmuş durumda. Aşı etkili olursa, Nisan, Mayıs aylarından sonra, evlerinden çıkamayan, bunalmış, motivasyonu bozulmuş insanların artık sokağa çıkacağını, tatile çıkacağını umut ediyoruz. Rahatlamanın sezona yansımasını ve dolu dolu bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz. Turizm demek; umut demek, ışık demek. Turizmci demek de; umudunu kaybetmeyen sektör temsilcileri demek. Kara tablo hiçbir zaman çizmedik. Küçücük bir ışık varsa, biz o ışığı geliştirir, büyütür, onu topluluğa yayar, moral, motivasyon veririz" diyerek sözlerini tamamladı.