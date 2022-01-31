ÇEŞTOB Başkanı Demir, “Polemiğe girmeyeceğim, her birey ve kurum bizim için değerlidir”

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda yaptığı konuşmada, sert ifadelerde bulunan ve kendisini istifaya davet eden Osman Köfüncü ile polemiğe girmeyeceğini belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Esnaf odamızın değerli üyelerine saygımız ve sevgimiz sonsuzdur. Çeşme'de yatırımı ve hizmeti olan, her birey, her kurum bizim için değerlidir, önemlidir ve hepsi turizmcidir. Çünkü onlar turizme hizmet ediyor" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, konuyu üyelerinden gelen basın link paylaşımından okuduğunu ve çok üzüldüğünü belirterek, "Sayın Başkan gündem dışına çıkarak, ÇEŞTOB ve şahsımla ilgili talihsiz ve asılsız beyanlarda bulunmuş. Bu konuda hem PR hem de gündem oluşturmuş. Neredeyse genel kurulun gündemi, ÇEŞTOB ve Yakup Demir'i itham etmek ve karalamak olmuş. Olayı ayıplıyor ve kınıyorum. Genel kurullarda faaliyetler, icraatlar, hedefler konuşulur, birlik ve beraberlik mesajları verilir. Bu konuyu çok uzatmayacağım ve polemiğe de girmeyeceğim. Esnaf odamızın değerli üyelerine saygımız ve sevgimiz sonsuzdur. Çeşme'de yatırımı ve hizmeti olan, her birey, her kurum bizim için değerlidir, önemlidir ve hepsi turizmcidir. Çünkü onlar turizme hizmet ediyor" diye konuştu.

"Boşa geçirecek hiç zamanımız yok"

"Çeşme'yi ve Çeşme'yi sevenleri, yatırım yapan her birey ve kurumu seviyor, sayıyor ve saygı duyuyorum" diye belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "İradem dışında gelişen bu olaya bu şekilde açıklama yapma zorunda kaldığım için üzülüyor ve üzüntü duyuyorum. Gerçekten boşa geçirecek hiç zamanımız yok. Çeşme'de çok yapılacaklar var. Hep birlikte ve taraflar yaratmadan, Çeşme'yi geliştirmek, güzelleştirmek ve değerlerini ortaya çıkarmakla meşgul olmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"ÇEŞTOB olarak ön şartsız her konuda diyaloğa açığız"

ÇEŞTOB'un her ferdinin, işini gönülden ve severek yaptığını ifade eden Demir, "Altımızda siyah plakalı aracımız yok. Kendi aracımızla, kendi paramızla, kendi zamanımızla fahri olarak Çeşme turizmine özveriyle hizmet vermekteyiz. Bizim işimiz Çeşme'nin tarihini, güzelliklerini, kumunu, denizini, termalini, sörfünü, Alaçatı'sını, Ildır'ını, Germiyan'ını , sakızını, enginarını, kavununu ve daha fazlasını tanıtmak, anlatmaktır. Bir de otellerimizin sorunlarıyla ilgilenmek, turizmin önündeki engelleri kaldırmak ve tüm kurumlarımızla iletişim halinde olmaktır. ÇEŞTOB olarak ön şartsız her konuda diyaloğa açığız" diye belirtti.

"ÇEŞTOB, Türkiye markası oldu"

ÇEŞTOB'un, uzun yılların verdiği bir özveriyle bir Türkiye markası olduğunu vurgulayan ve ÇEŞTOB ile ilgili açıklamalarda bulunan Demir, "ÇEŞTOB'un açılımını hepimiz biliyoruz. 1990'lı yıllarda, yani 30 yıl önce içinde Veysi Öncel'in de bulunduğu birkaç otelcinin kurduğu bir dernek olarak göreve başlamış ve o günden bu yana, aralıksız Çeşme'nin hizmetinde olan ve 130 üyeli bir dernektir birliktir. Ayrıca, Türkiye Otelciler Birliği TUROB'un da üyesidir. Şahsım 18 Yıl Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 4 yıldır da Başkan olarak görevliyim. Son tüzüğümüz gereği, Başkanlar iki dönem üst üste Başkan olarak görev alabiliyor. Benim 2. dönemim" diye konuştu.

"Son 10 yılda 10 binin üstünde, Çeşme içerikli ve ÇEŞTOB kaynaklı basın haberleri yayınlandı"

Çeşme'nin tanıtımı için ÇEŞTOB olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Yakup Demir, "ÇEŞTOB, Çeşme'yi 'Su akan çeşme' algısından çıkarıp, Türkiye'de en popüler turizm destinasyonu yapma yolunda tüm var gücüyle ve özverisiyle çalışmış ve çalışmaktadır. Yine ÇEŞTOB, 30 yıla yakındır Çin'den, İngiltere'ye, İstanbul'dan Berlin'e Hollanda'dan Dubai'ye, Japonya'dan İspanya'ya, Rusya'dan Norveç'e kadar; neredeyse dört kıtada fuar açarak veya fuarlara katılarak hem yurt içinde hem de yurt dışında kuvvetli bir şekilde Çeşme'yi tanıtmakta ve Çeşme'nin, merak edilen önemli bir turizm markası olması için elinden gelen her türlü çabayı göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Yıllardır, toprak altında saklı Termal kaynaklar da ÇEŞTOB'un vazgeçilmez çalışmalarıyla kullanılabilir hale gelmiştir. Tabi ki o tarihte emeği geçen ve bizlerle ortak mücadele veren dostlarımıza da teşekkür ederiz. ÇEŞTOB kurulduğundan bu yana, Çeşme'yi en etkili şekilde yazılı, sözlü ,görsel ve dijital basın yansımaları ile Çeşme'nin bilinirliğini ve tanınırlığını zirveye taşımıştır. Son 10 yılda,10 binin üstünde, Çeşme içerikli ve ÇEŞTOB kaynaklı basın haberleri yayınlanmıştır" diye kaydetti.

"Çeşme'nin değerlerini video ile kayıt altına alıyoruz"

Son günlerde, Çeşme'nin tanıtımı için farklı bir çalışma içinde olduklarını açıklayan Demir, "Ürün varsa alıcısı vardır. Bu sebeple, özellikle bugünlerde köylerdeki değerlerimizle ilgilenmeye başladık. Aslında Çeşme'nin her karesinde farklı ürünler var. Kendim içinde bir özeleştiri yapayım, ‘40 yıla yakındır Çeşme'deyim Çeşme ile ilgili çok şeyi bilmiyormuşum.'Geçen ay Ildır'daydık. Ildır'ın değerlerini video yaptık. İki hafta önce konusuna hakim ve Alaçatı'nın geçmişten bugünesini bilenlerle uzun bir video yaptık. Önceki Hafta Germiyan'ın ekmeğini, zeytinyağını konuştuk. Özellikle köyün gerçek değerleri, Nuran Erden, Dilek Özer ve tabi ki muhtarımız Işık Kaya ile konuştuk ve çekimlerimizi yaptık. Çok da etkilendik" diye anlattı.

"Bu kış ayında Ovacık'ın tüm değerlerini bir arada gördük"

Çeşme'nin değerlerini video ile kayıt altına alma ve tanıtım çalışmalarını Ovacık ile sürdürdüklerinin belirten Demir, "Bu hafta Ovacık'taydık. Ovacık, özellikle tarım konusunda bir vaha . Bu kış ayında Ovacık'ın tüm değerlerini bir arada gördük. Ovacık'ın yerlilerinden, özveriyle ve aile birliği içinde tarım işleriyle uğraşan Nadir Avcı'nın Bağevine misafir olduk. Ağacında Çeşme Limonu'nu, tarlada pişirmeye hazır enginarı, evin saçaklarına asılmış kavunları, bahçedeki zeytinlerden elde edilmiş yağını, tarladan kendi ekip biçtiği Karakılçık Buğdayı'ndan yapılmış ekmeğini, tavukların yumurtasını… Yani hepsini bir arada gördük. Keşke bu gibi aileler yüzlerce olsa. Ova Sofra gibi yüzde 100 kendi ürettiği ürünlerle yapılan yemekleri her yerde bulabilsek. Bir şeye çok üzüldüm, Nadir beyin limonları talep olmadığından dallarında kalmış ve bozulma, ağaçlara zarar verme aşamasına geçmiş Ne yaparız diye düşündüm ve nasıl çare oluruz diye kafa yordum ve zincir marketlere pazarlanmasıyla ilgili bir çalışma yaptım. Bir zincir marketin Çeşme Müdürü'nü arayıp destek istedik Sağolsun satın almasını görevlendirerek dalında alma sözü verdi. ‘Hatta bölgemizde yetişen enginar, kavun ve ne yetişirse hepsini almaya hazırız yeter ki organizeli bir çalışma olsun tarlada hiçbir şeyi bırakmayız' dedi. Yani, Çeşme'nin tüm değerlerini video yaparak kayıt altına alıyoruz ve çok yakında bu yayınları Çeşme'nin tanıtımına açacağız. Ayrıca bizlere çekim desteği veren Çeşme Güneşi, İHA Çeşme muhabirimize ve Çeşme Life dergisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

"ÇEŞTOB her konuda Çeşme için aralıksız çalışmaya devam etmektedir"

"Çeşme'deki yaşam kalitesini arttırmak ve hayatı kolaylaştırmak için her türlü istek ve sorunlara ÇEŞTOB olarak destek oluyoruz" diye belirten Yakup Demir, "Bunlardan bazıları; Çeşme'de internet, nüfus artışıyla birlikte yetersiz kaldı ve geçen yıl başından buyana hem yerel yöneticilerimize, hem ilgili kurumun en üst yetkililerine, hem de basın yoluyla herkese konuyu duyurduk. Şu anda Alaçatı, Ilıca, Çeşme başta olmak üzere tüm sokaklarımızda hızlı internet (fiber) kabloları döşenmeye başladı. Sık sık kesilen elektrikler, hem yerli halkımızın, hem yazlıkçıların, hem de otelcilerin ızdırabı haline geldi. Bu konuda da önemli çalışmalar yaptık. Sıkıntıları, yerel yöneticilerimize, İktidar partisinin Milletvekillerine ve GDZ Ellektrik'in Bölge Müdürü'ne götürdük. Bazen basın yoluyla talepte bulunduk. Bu konuda da çok önemli yatırımlar yapılmaya başlandı ve çoğu da tamamlandı. Belirttiğim konular yaptıklarımızdan bazıları olup, ÇEŞTOB her konuda Çeşme için aralıksız çalışmaya devam etmektedir" diyerek açıklamalarını tamamladı.