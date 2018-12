ÇEŞTOB Başkanı Demir: "Turizmcilerin Travel Turkey'de yüzleri gülüyor"

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir'de katılımın arttığını belirterek, "Turizmcilerin Travel Turkey'de yüzleri gülüyor" dedi.

ÇEŞTOB olarak, Çeşme Belediyesince Travel Turkey İzmir'de açılan Çeşme standına katkı sağladıklarını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Travel Turkey, İzmir'e çok yakıştı. 12. yılındayız. Katılım, her yıl artarak devam ediyor. Biraz önce TÜRSAB yetkilileri ile görüştüm. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 15 artış var. Katılanların hepsi hedefe ulaşmak için geldiler. Turizmcilerin Travel Turkey'de yüzleri gülüyor. Önemli bir fuar. Bu fuarın etkisini 2019 yılında göreceğiz. Ben, birkaç gündür bu fuarın etkisini inceliyorum. Fuarın turizme etkisi oldukça yüksek. Foça, Ayvalık, Gümüldür, Pamucak, Kuşadası'ndaki oteller daha şimdiden yüzde 60 doluluğa ulaştı. Çeşme'de de 2019 sezonu için hareketlilik başladı" diye anlattı.

"Sezonun uzamasının termal ile olabileceği kanaatindeyim"

2016 yılının kötü bir yıl olduğunu, 2017 yılının iyi olmadığını, 2018 yılının ise güzel bir yıl olduğunu ifade eden Demir, "2019'un en güzel yıl olacağını umuyoruz. Beklentilerimiz o doğrultuda. 2019 yılı turizmine baktığımızda, bunu hissediyoruz. Çeşme olarak 2019 yılından beklentimiz, geçen yıla yüzde 10-15 fazla olması. Tabi ki, hedefimizde daha çok yabancı turist var. Belediye Başkanımızın da, turizm sezonunun uzaması ile ilgili çalışmaları var. Biz, Çeşme'nin sezonunun uzamasının ÇEŞTOB ve Ilıca Oteli Genel Müdürü Yakup Demir olarak, termal ile olabileceği kanaatindeyim. Biz Çeşme termalinin tanıtımını, Afyon, Kızılcahamam kadar bile yapamadığımız için gerekli hedefe ulaşamıyoruz. Çeşme'nin kumunu, denizini, plajlarını, güneşini tanıttık. Alaçatı'yı çok çok tanıttık. Alaçatı'yı çok tanıttığımızdan insanlar üst üste yürür hale geldi. Sokaklara giren çıkamaz oldu. Şunu ısrarla söylüyorum, Çeşme termalini yeterince tanıtırsak, Çeşme'de 12 ay turizm, hiçbir şekilde hayal değil. Kesinlikle buna inanıyoruz. Çeşme'nin termalinin, kum ve denizinden daha etkili olacağına inanıyoruz. Bu tanıtım konusunda bir gayretimiz var, fakat önümüzde bir takım engeller var. Tabi ki, ekonomik engel başta olmak üzere, birleşememek, termali bütün otellerimize taşıyamamak. ÇEŞTOB olarak, termal turizmini çok önemsiyoruz. Çeşme'nin hedefinde termal olmalı. Çeşme, termalini dünyanın en uzak köşelerine kadar tanıtması gerekir" diyerek görüşlerini belirtti.

"Gastronomi turizmi Çeşme'ye değer katacaktır"

ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Gastronomi turizmini geliştiren ziyaretçilerdir. Biz, 'her şey dahil' olmayan bir destinasyonda turizm yapıyoruz. 'Her şey dahil', her zaman için turizmciyi sınırlar. O sistem, otellere gelen konukları dışarıya çıkarmaz. Ama Çeşme'de bu sistem olmadığı için, esnafımız, sokaklarımız hareketli oluyor. Gastronomi hareketi de oldukça yüksek. Ama gastronomi turizmini geliştirmek, özellikle yöresel lezzetleri sunmak, Çeşme turizmine değer katacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.