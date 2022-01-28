Çete davasında yargılanan Başkan Gürbüz duruşmaya yine katılmadı

İzmir'de Binali Camgöz liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dosya ile birleştirilen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün “Silahla kasten yaralamaya azmettirme” suçundan yargılandığı davaya İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Gürbüz'ün de dahil olduğu 12'si tutuklu 54 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ile müştekiler ve bazı tutuksuz sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu. CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise silahlı suç örgütü ile birlikte yargılandığı davanın duruşmasına yine katılmadı.

Silahlı suç örgütünün işlediği birçok suç dosyasının birleştirildiği davanın bugün görülen duruşmasında, silahlı suç örgütüne üye oldukları iddia edilen sanıkların işlediği savunulan, tehdit ve silahla borç tahsilatı olayları hakkında müşteki ve sanık ifadeleri alındı.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Arjantin'de yakalanan Binali Camgöz'ün Türkiye'ye iadesinin beklenmesi için davayı erteledi.